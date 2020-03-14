Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

"Ты можешь очень гордиться тем, чего достиг": Бё поблагодарил Фуркада

14 марта, 14:12

Максим Перепелица

Норвежец вспомнил, как впервые встретился с Мартеном

Соперники и друзья Мартена Фуркада отреагировали на новость о том, что семикратный обладатель Большого хрустального глобуса решил завершить карьеру. В пятницу Фуркад объявил, что гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его профессиональной карьере. Норвежец Тарьей Бё вспомнил, как впервые встретился с Фуркадом на соревнованиях.

"Первый раз я участвовал в гонке против тебя в 2007 году. 18-летние юные спортсмены. Одинаковый возраст и одинаковые цели. 14 сезонов вместе! Ты можешь очень гордиться тем, чего достиг. Спасибо!" — написал на своей страничке в Instagram Тарьей Бё.

Читайте о том, где смотреть прощальное преследование Фуркада – последние гонки Кубка мира по биатлону. В Контиолахти последний раз на дистанцию выйдет неудержимый французский гений.

Напомним, 12 марта стало известно, что финальный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии не состоится из-за пандемии коронавируса. А гонки в Контиолахти проходят без зрителей.

В тренде
Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Смотрите также, как Украина вошла в ТОП-6 в мужской эстафете на Кубке мира

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биатлон Мартен Фуркад Тарьей Бе

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Украинско-российский скандал в биатлоне: россиянка Юрлова упала после столкновения с украинкой Семеренко
Украинско-российский скандал в биатлоне: россиянка Юрлова упала после столкновения с украинкой СемеренкоБиатлон
Коронавирус нипочем: украинцы приехали болеть за биатлонную сборную в Чехии, несмотря на закрытые трибуны
Коронавирус нипочем: украинцы приехали болеть за биатлонную сборную в Чехии, несмотря на закрытые трибуныБиатлон
Украинская сенсация! Наши биатлонисты взяли эстафетное
Украинская сенсация! Наши биатлонисты взяли эстафетное "серебро" на этапе Кубка мираБиатлон
Эстафет не будет: Кубок мира по биатлону закроют завтра после преследования из-за бунта команд
Эстафет не будет: Кубок мира по биатлону закроют завтра после преследования из-за бунта командБиатлон
Рекорд века! Как украинских биатлонистов награждали
Рекорд века! Как украинских биатлонистов награждали "серебром" Кубка мира в ЧехииБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...