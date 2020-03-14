"Ты можешь очень гордиться тем, чего достиг": Бё поблагодарил Фуркада

Соперники и друзья Мартена Фуркада отреагировали на новость о том, что семикратный обладатель Большого хрустального глобуса решил завершить карьеру. В пятницу Фуркад объявил, что гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его профессиональной карьере. Норвежец Тарьей Бё вспомнил, как впервые встретился с Фуркадом на соревнованиях.

"Первый раз я участвовал в гонке против тебя в 2007 году. 18-летние юные спортсмены. Одинаковый возраст и одинаковые цели. 14 сезонов вместе! Ты можешь очень гордиться тем, чего достиг. Спасибо!" — написал на своей страничке в Instagram Тарьей Бё.

Читайте о том, где смотреть прощальное преследование Фуркада – последние гонки Кубка мира по биатлону. В Контиолахти последний раз на дистанцию выйдет неудержимый французский гений.

Напомним, 12 марта стало известно, что финальный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии не состоится из-за пандемии коронавируса. А гонки в Контиолахти проходят без зрителей.

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