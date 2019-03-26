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У Фуркада появился двойник в Париже: "Надеюсь, дочки узнают настоящего папу"

Сегодня, 16:18

В столице Франции открыли восковую фигуру лучшего биатлониста планеты

Как говорится, найдите 10 отличий
Как говорится, найдите 10 отличий. Фото: AFP
У Фуркада появился двойник в Париже: "Надеюсь, дочки узнают настоящего папу" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a34/a59/5c9a34a590aaa.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a34/a59/5c9a34a590aaa.png Биатлон В столице Франции открыли восковую фигуру лучшего биатлониста планеты

В парижском музее Гревен открыли восковую фигуру пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Он стал первым биатлонистом, удостоенным такой чести.

В 2019 году в этом парижском музее появилось 20 новых восковых фигур, но из них мир спорта представляет только Фуркад. Решение включить в список экспонатов восковую статую Мартена было принято на основании Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где Мартен был знаменосцем сборной Франции на церемонии открытия, а в ходе соревнований завоевал три золотые медали.

"Я с большим удовольствием поучаствовал в этом проекте. Это был интересный опыт – сотрудничать с командой музея и художниками, которые создали данный образ. Я нахожу фигуру довольно похожей, – признался Фуркад. – Вообще, когда ты видишь копию себя, это нечто. Забавно смотреть себе в глаза и понимать при этом, что ты не смотришь в зеркало. От этого немного волнительно, но и прикольно. В мае я посещу музей со своими дочерьми. Надеюсь, они узнают настоящего папу", – сказал на открытии своей восковой скульптуры Фуркад. 

Фото AFP

Ранее Мартен Фуркад назвал позором победу российского биатлониста.

Также сообщалось, что по итогам завершившегося биатлонного сезонаукраинец обставил Фуркада в стрельбе.

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Тег биатлон, Мартен Фуркад

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Сегодня|Спорт

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