У Фуркада появился двойник в Париже: "Надеюсь, дочки узнают настоящего папу"
В столице Франции открыли восковую фигуру лучшего биатлониста планеты
В парижском музее Гревен открыли восковую фигуру пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Он стал первым биатлонистом, удостоенным такой чести.
В 2019 году в этом парижском музее появилось 20 новых восковых фигур, но из них мир спорта представляет только Фуркад. Решение включить в список экспонатов восковую статую Мартена было принято на основании Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где Мартен был знаменосцем сборной Франции на церемонии открытия, а в ходе соревнований завоевал три золотые медали.
"Я с большим удовольствием поучаствовал в этом проекте. Это был интересный опыт – сотрудничать с командой музея и художниками, которые создали данный образ. Я нахожу фигуру довольно похожей, – признался Фуркад. – Вообще, когда ты видишь копию себя, это нечто. Забавно смотреть себе в глаза и понимать при этом, что ты не смотришь в зеркало. От этого немного волнительно, но и прикольно. В мае я посещу музей со своими дочерьми. Надеюсь, они узнают настоящего папу", – сказал на открытии своей восковой скульптуры Фуркад.
Фото AFP
Ранее Мартен Фуркад назвал позором победу российского биатлониста.
Также сообщалось, что по итогам завершившегося биатлонного сезонаукраинец обставил Фуркада в стрельбе.
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