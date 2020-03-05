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"У каждого есть баночки с дезинфекторами для рук": Пидручный – о защите от коронавируса в Чехии

5 марта, 00:08

Елена Павлова

Биатлонисты разочарованы отсутствием зрителей на трибунах

Уже завтра в чешском Нове-Место стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет без зрителейиз-за угрозы распространения коронавируса. Лидер мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный в рассказал, есть ли какие-то дополнительные меры защиты от болезни для спортсменов, которые из-за соревнований много перемещаются по Европе.

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"Не слышал про никакие общие меры профилактики от коронавируса для биатлонистов. У нас в команде заведено всегда дезинфицировать руки. У каждого спортсмена есть баночки с дезинфекторами для рук, которые мы берем с собой в столовую и используем перед едой. Думаю, все будет хорошо", – отметил Дмитрий.

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Также Пидручный рассказал об условиях в Нове-Место и состоянии трассы:

"Плохо, что зрителей не будет. В Чехии всегда была особая атмосфера. Очень классно было бежать, когда было много украинских болельщиков, та и вообще много фанатов. Разочарованы, что никого не будет. Не думаю, что это очень хорошо. Трасса, как и у Раубичах, в плохом состоянии, но не настолько, как в Беларуси. Немного больше снега и он более твердый, не так рассыпается. Но до идеальной трассы далеко. Погода – не очень, дождь падет. Это трассе на пользу не пойдет. Но на следующие дни передают мороз. Так что, надеемся, трасса за ночь немного станет жестче".

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защита профилактика Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный коронавирус сборная Украины по биатлону

Источники: Суспільне , Biathlon News

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