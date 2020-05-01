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У Пидгрушной и Семеренко – новый наставник: сборная Украины по биатлону получила главного тренера

1 мая, 17:30

Андрей Фоменко

Словак Юрай Санитра будет работать и с мужской, и с женской командами

В составах биатлонных команд Украины произошли изменения. Теперь всеми спортсменами в самом популярном в Украине зимнем виде спорта будет заниматься один специалист – словак Юрай Санитра. Это сегодня сообщил президент Федерации биатлона Владимир Брынзак. К слову, на днях Пидгрушная рассказала, как относится к тому, что ее называют "грушей".

Опытный словацкий тренер уже четыре года работает с нашей мужской командой, а теперь ему доверили и женскую часть сборной. Разговоры об этом велись последние два месяца – и вот они завершились назначением. Помощниками Санитры в мужской команде станут Алексей Кравченко и Роман Прима, ранее работавший с дублерами. В женской сборной вместе с Юраем будут работать Игорь Ященко и Александр Беланенко.

Теперь в основную мужскую команду будут входить семь спортсменов, а в женскую – пять. Остальные буду работать в так называемых командах Б. Тренировать мужскую команду Б будет Николай Зоц, а женскую – Илья Лопухов.

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Читайте о том, что чемпион мира-военный решил завершить карьеру во время пандемии.

Смотрите, как женскую команду Украины награждали бронзовыми медалями чемпионата мира-2020 в Италии:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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биатлон Сборная Украины Владимир Брынзак Юрай Санитра

Источник: xsport.ua

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