У Пидгрушной и Семеренко – новый наставник: сборная Украины по биатлону получила главного тренера

Словак Юрай Санитра будет работать и с мужской, и с женской командами

В составах биатлонных команд Украины произошли изменения. Теперь всеми спортсменами в самом популярном в Украине зимнем виде спорта будет заниматься один специалист – словак Юрай Санитра. Это сегодня сообщил президент Федерации биатлона Владимир Брынзак. К слову, на днях Пидгрушная рассказала, как относится к тому, что ее называют "грушей".

Опытный словацкий тренер уже четыре года работает с нашей мужской командой, а теперь ему доверили и женскую часть сборной. Разговоры об этом велись последние два месяца – и вот они завершились назначением. Помощниками Санитры в мужской команде станут Алексей Кравченко и Роман Прима, ранее работавший с дублерами. В женской сборной вместе с Юраем будут работать Игорь Ященко и Александр Беланенко.

Теперь в основную мужскую команду будут входить семь спортсменов, а в женскую – пять. Остальные буду работать в так называемых командах Б. Тренировать мужскую команду Б будет Николай Зоц, а женскую – Илья Лопухов.

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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