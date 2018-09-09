У России отобрали чемпионат мира по биатлону и отдали Поклюке

Мировое первенствено 2021 года должно было пройти в Тюмени

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) перенес место проведения чемпионата мира-2021. Мировое первенство пройдет в словенской Поклюке. Заявка города оказалась единственной и получила поддержку большинства.

Напомним, что изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Тюмени, однако из-за допингового скандала в России чемпионат мира перенесли.

ЧМ-2019 пройдет в шведском Эстерсунде, а в 2020-м – в итальянском Антхольце.

Кстати, недавно опять грянул допинговый скандал в российском биатлоне. Под подозрением оказались два десятка спортсменов.

Кроме того, Международный союз биатлонистов (IBU) не восстановил в правах Союз биатлонистов России. Такое решение было принято на конгрессе организации в Порече (Хорватия). В декабре 2017 года СБР был ограничен в правах из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами. Россия была лишена права голоса на конгрессе, права выдвигать кандидатов на выборы и не могла претендовать на проведение международных стартов.

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