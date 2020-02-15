У России отобрали очередное "золото" Сочи-2014 и лишили первого места в медальном зачете

Евгений Устюгов / Фото: Getty Images

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишится всех наград в период с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14, в том числе и Олимпийской золотой седлали Сочи-2014. Таким образом, Россия теряет первое место в медальном зачете Игр в Сочи. Напомним, что 9 декабря, в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Читайте все подробности наказания России за допинг.

В зачете Олимпиады-2014 на первом месте окажется сборная Норвегии (11 золотых – 5 серебряных – 10 бронзовых), следом – сборная Канады (10 – 10 – 5). Российская сборная опустится на третью строчку (10 – 9 – 9). Как мы писали ранее, по итогам расследования у России отобрали 13 медалей Сочи-2014. Позже некоторые из них были возвращены после успешных апелляций.

Устюгова признали виновным в употреблении оксандролона (анаболического стероида). Устюгов становился олимпийским чемпионом Игр-2010 в Ванкувере, а также выигрывал бронзовую медаль. Интересно, что на чемпионатах Европы и мира он максимально выигрывал "серебро".

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Добавим, что сегодня стало известно, что за применение запрещенных препаратов дисквалифицировали олимпийскую чемпионку по биатлону 2010 года Светлану Слепцову. Тем не менее, ее не лишили медали, так как период наказания коснулся 2014-2014 годов. Добавим, что россиянка завершила карьеру в 2017 году.

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Обвинения в употреблении допинга Устюгову, Слепцовой, а также Александру Печенкину и Александру Чернышову предъявили в августе 2018 года. Печенкин и Чернышов дисквалифицированы в 2019 году. Устюгова изначально оправдали, но в феврале 2020 года дело снова возобновили.

Ранее в СМИ сообщили, что Россия не примет участие в ЧМ-2022 по футболу: об этом ей уже сообщила ВАДА. Арабский канал сообщает, что наказанные за допинг "трехцветные" не поедут в Катар.

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