Украина на последней стрельбе потеряла медаль чемпионата мира по биатлону

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В итальянском Антхольце-Антерсельве стартовал чемпионат мира по биатлону-2020. Первой в программе гонок состоялась смешанная эстафета, где Украину представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Мы проводили онлайн смешанной эстафеты на ЧМ-2020.

Анастасия Меркушина на двух огневых рубежах отстрелялась на ноль и даже занимала промежуточное второе место, но на последнем круге немного сдала по скорости и опустилась на седьмое место с 17-ю секундами отставания от лидера Норвегии, у которой был один промах.

Второй на трассу вышла Юлия Джима. На первом огневом рубеже она стреляла точно и немного сократила отставание от первого места, но по скорости на трассе уступала соперницам. Но втором огневом рубеже Юля допустила два промаха, поэтому очень долго выцеливала последнюю мишень, что вылилось в 26 секунд отставания от лидера, тем не менее, украинка осталась в группе лидеров, а на финише своего этапа даже поднялась на пятое место.

Тем временем, на первое место снова вышла Норвегия благодаря усилиям Тириль Экхофф, которая опередила Доротею Вирер после второй стрельбы, хотя допустила больше промахов. А Вирер на последнем круге проиграла еще и чешке Маркете Давидовой.

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Артем Прима на первом огневом рубеже отстрелялся на ноль и ушел на трассу в группе биатлонистов из Германии и Швейцарии. На второй стрельбе украинец допустил два промаха, но его соперники также отличились неточной стрельбой, поэтому в секундах Артем даже сократил отставание от лидера, и передал эстафетную палочку Дмитрию Пидручному на пятом месте.

Не обошлось без сюрпризов в первой тройке – Тарьей Бе допустил два промаха и пропустил вперед Моравеца и Хофера, но потом наверстал отставание на последнем круге и снова вышел на первое место.

Пидручный как из пулемета закрыл все пять мишеней и вырвался на четвертую строчку, отставая от медальной зоны на 21 секунду. Первое же место между собой разыгрывали Йоханнес Бе и Доминки Виндиш – оба отстрелялись на ноль и оторвались на 20 секунд. С каждой контрольной точкой украинец сокращал отставание от чеха Михала Крчмаржа, но на решающей стрельбе Дмитрий заработал штрафной круг и выпал из медальной гонки. Как ни старался Пидручный на последнем отрезке, но он сумел лишь удержать пятую строчку. Золотые медали завоевала команда Норвегии, "серебро" досталось Италии, а "бронза" – у Чехии.

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Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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