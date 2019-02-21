Украина назвала состав на эстафеты чемпионата Европы

Одиночная и классическая смешанные эстафеты пройдут в один день

У Журавок уже одна медаль ЧЕ-2019 есть. Фото: Instagram

Украина назвала состав на эстафеты чемпионата Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/bc6/5c6e6abc6d0c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/bc6/5c6e6abc6d0c8.jpg 2019-02-21T11:09:00+02:00 Биатлон Одиночная и классическая смешанные эстафеты пройдут в один день

Сегодня на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах запланированы две гонки и обе эстафетные.

Одиночная смешанная эстафета начнется в 15:00 по киевскому времени. Украину будут представлять Юлия Журавок и Дмитрий Пидручный. Накануне наша биатлонистка просто блестяще провела индивидуальную гонку. Журавок выиграла серебряную медаль. А вот Дмитрий Пидручный, хоть и был в заявке на индивидуальную гонку, но на старт так и не вышел. Вероятно, тренеры решили дать Дмитрию дополнительный день отдыха перед сегодняшним стартом.

В классической смешанной эстафете Украину представят Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Сергей Семенов и Артем Прима. Начало гонки в 18:00.

Напомним, что в Раубичах Андрей Дериземля выиграл Гонку легенд, опередив Бьорндалена.

Кстати, в 2016 году украинские биатлонисты отказались ехать на чемпионат Европы в Тюмень:

Ранее мы писали, что российская биатлонистка должна вернуть почти миллион после дисквалификации за допинг. В 2017 году Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Глазырину на два года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал все результаты, показанные спортсменкой с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года.

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