Украина назвала состав на эстафеты чемпионата Европы
Одиночная и классическая смешанные эстафеты пройдут в один день
Сегодня на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах запланированы две гонки и обе эстафетные.
Одиночная смешанная эстафета начнется в 15:00 по киевскому времени. Украину будут представлять Юлия Журавок и Дмитрий Пидручный. Накануне наша биатлонистка просто блестяще провела индивидуальную гонку. Журавок выиграла серебряную медаль. А вот Дмитрий Пидручный, хоть и был в заявке на индивидуальную гонку, но на старт так и не вышел. Вероятно, тренеры решили дать Дмитрию дополнительный день отдыха перед сегодняшним стартом.
В классической смешанной эстафете Украину представят Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Сергей Семенов и Артем Прима. Начало гонки в 18:00.
Напомним, что в Раубичах Андрей Дериземля выиграл Гонку легенд, опередив Бьорндалена.
Кстати, в 2016 году украинские биатлонисты отказались ехать на чемпионат Европы в Тюмень:
Ранее мы писали, что российская биатлонистка должна вернуть почти миллион после дисквалификации за допинг. В 2017 году Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Глазырину на два года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал все результаты, показанные спортсменкой с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года.
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