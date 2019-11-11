Украина назвала состав на первый биатлонный турнир в сезоне

Сборная Украины по биатлону объявила состав на турнир в норвежском Шушене, который пройдет 16-17 ноября. Нашу команду в турнире представят 11 представителей женской команды и два – мужской. По итогам соревнований определятся составы наших команд на первый этап Кубка мира 2020 года, стартующий 30 ноября в Эстерсунде. Полное расписание календаря Кубка мира по биатлону 2019/2020.
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Женщины: Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Надежда Белкина, Дарья Блашко, Юлия Джима, Юлия Журавок, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко.
Мужчины: Андрей Доценко, Сергей Семенов.
В турнире также примут участие команды Норвегии, Германии, Франции, Италии, Чехии, Словении, Бельгии, Литвы и Латвии.
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Ранее президент Федерации ответил на скандальное заявление больной раком биатлонистки. Владимир Брынзак ничего не знал о раковой болезни Марьяны Брыкайло. Ему сказали, что Марьяна завязала с биатлоном и уехала работать в Чехию, а оказалось, что у девушки обнаружили тяжелое заболевание.
Как сообщалось ранее, Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.
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