Украина обогнала Россию в эстафете чемпионата мира

Золотые награды выиграли норвежские биатлонисты, наша команда на пятом месте

Бё убегает к "золоту". Фото: AFP

Украина обогнала Россию в эстафете чемпионата мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a89/cde/5c8a89cde0d64.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a89/cde/5c8a89cde0d64.jpg 2019-03-14T19:05:33+02:00 Биатлон Золотые награды выиграли норвежские биатлонисты, наша команда на пятом месте

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде прошла одиночная смешанная эстафета. Украинская команда в составе Дмитрия Пидручного и Анастасии Меркушиной очень близка была к награде, но... На своей заключительной стрельбе Меркушина застряла, использовав три дополнительных патрона, это и отбросило нашу команда от борьбы за призовые места. Пидручный свой этап отработал блестяще и вышел с последнего стрельбища вместе с россиянином Матвеем Елисеевым. В борьбе за пятую позицию Дмитрий был убедительным, отцепив россиянина на 11 секунд.

А чемпионом мира стала сборная Норвегии в составе Марте Рейселанд и Йоханнес Бё. Запас прочности был настолько велик, что Йоханнес финишировал с флагом. Второе место заняли итальянские биатлонисты – Доротея Вирер и Лукас Хофер. Тройку призеров замкнули хозяева ЧМ – Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон.

Результаты одиночной смешанной эстафеты:

Норвегия - 35.43,2 (0+6) Италия - +13,4 (0+5) Швеция - +20,0 (0+8) Германия - +30,5 (0+6) Украина - +41,5 (0+5) Россия - +52,7 (0+5)

Напомним, что на чемпионате мира наша сборная уже завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный.

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