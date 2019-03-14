Украина обогнала Россию в эстафете чемпионата мира
Золотые награды выиграли норвежские биатлонисты, наша команда на пятом месте
Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде прошла одиночная смешанная эстафета. Украинская команда в составе Дмитрия Пидручного и Анастасии Меркушиной очень близка была к награде, но... На своей заключительной стрельбе Меркушина застряла, использовав три дополнительных патрона, это и отбросило нашу команда от борьбы за призовые места. Пидручный свой этап отработал блестяще и вышел с последнего стрельбища вместе с россиянином Матвеем Елисеевым. В борьбе за пятую позицию Дмитрий был убедительным, отцепив россиянина на 11 секунд.
А чемпионом мира стала сборная Норвегии в составе Марте Рейселанд и Йоханнес Бё. Запас прочности был настолько велик, что Йоханнес финишировал с флагом. Второе место заняли итальянские биатлонисты – Доротея Вирер и Лукас Хофер. Тройку призеров замкнули хозяева ЧМ – Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон.
Результаты одиночной смешанной эстафеты:
- Норвегия - 35.43,2 (0+6)
- Италия - +13,4 (0+5)
- Швеция - +20,0 (0+8)
- Германия - +30,5 (0+6)
- Украина - +41,5 (0+5)
- Россия - +52,7 (0+5)
Напомним, что на чемпионате мира наша сборная уже завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный.
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