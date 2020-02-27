Украина стала чемпионом Европы по биатлону, а Пидручный финишировал с флагом

Украина стала чемпионкой Европы по биатлону в смешанной эстафете, которая прошла сегодня в Раубичах. Изначально континентальное первенство должно было пройти в эстонском Отепя, но из-за отсутствия снега турнир пришлось в срочном порядке перенести в Беларусь. Там с покрытием тоже есть проблемы – трасса разбивается очень быстро, но организаторы стараются. Ранее мы писали, что Украина взяла "бронзу" в одиночной эстафете чемпионата Европы по биатлону.

За Украину в смешанной эстафете сегодня бежали Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Основная борьба за победу долгое время шла между Украиной и Беларусью. И все решила последняя в гонке стрельба стоя. Наш чемпион мира-2019 Пидручный закрыл все мишени с пяти патронов и оторвался от хозяина трассы Бочарникова, у которого возникли большие проблемы на рубеже. В итоге беларусы остались совсем без медалей – четвертое место. А капитан сборной Украины финишировал в полном одиночестве с национальным флагом.

Чемпионат Европы. Смешанная эстафета

1. Украина (0+9) +1:11.32,1

2. Россия (0+9) +32,2

3. Норвегия (0+3) +33,7

4. Беларусь (1+10) +40,4

5. Польша (0+10) +2.33,3

6. Эстония (3+10) +2.40,1

Ранее Анастасия Меркушина рассказала о завоевании медали чемпионата Европы по биатлонув одиночной эстафете.

"Сегодня я не шла на полных парах потому, что знала, что здесь длинный спуск, затем длинный подъем – могли затрястись ноги. Промах стоя... Знаете, я уже шла на стрельбу и думала: "Боже, только б не Эстерсунд, только б не Эстерсунд!". Потому что опять первая установка и левый ветер, а когда левый ветер дует и ударяется о стену, он разворачивается и идет обратно. Понять, как правильно сработать, очень трудно: выбивает винтовку из рук и она болтается. Надо было стать и медленнее стрелять, а мне это неудобно... Чему я буду учить Руслана? (Смеется). Он уже не маленький, все понимает. Думаю, он достаточно опытный в биатлоне и также боец! Мне очень приятно было наблюдать за его борьбой на последнем круге! Классные эмоции, супер!"

Читайте о том, что сестры Семеренко вошли в пятерку долгожителей-медалистов чемпионатов мира.

Смотрите, как награждали женскую команду Украины бронзовыми медалями чемпионата мира

Реклама

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама