Украина взяла "бронзу" на чемпионате мира по биатлону

Сегодня, 22 февраля, на чемпионата мира в Антхольце состоялась женская эстафета. За Украину бежали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Вита Семеренко. Мы провели онлайн чемпионата мира по биатлону – женская эстафета.

Анастасия Меркушина использовала два дополнительных патрона и передала эстафету седьмой с отставанием в 37 секунд. Юлия Джима также дважды использовала дополнительные патроны и закончила свой этап шестой с отставанием в 1 минуту и 14 секунд. Семеренко с тремя перезарядками передала эстафету восьмой с отставанием в 54 секунды.

Пидгрушная использовала один дополнительный патрон и взяла бронзу в борьбе в финишном створе.

Результаты гонки:

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1. Норвегия – 1:97.05,8

2. Германия – 10,7

3. Украина – 18,4

Кстати, ранее Анастасия Меркушина пожаловалась на нечестную игру соперниц на чемпионате мира по биатлону. Украина в одиночной смешанной эстафете финишировала 10-й.

А лидер мужской команды Дмитрий Пидручный пропускал индивидуальнеую гонку из-за болей в спине. Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.

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