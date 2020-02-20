Украина закрыла ТОП-10 в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира: золото у Норвегии

В четверг, 20 февраля, в итальянском Антхольце в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась одиночная смешанная эстафета. На нашем сайте был доступен онлайн чемпионата мира по биатлону- одиночная смешанная эстафета.

Победу одержала команда Норвегии. В тройку вошли также Германия и Франция, которая заняли второе и третье места соответственно. Украину представили Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина, которые заняли 10-е место.

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Гонку начала Меркушина, которая передала эстафету Пидручному 12-й с отставанием в 22 секунды. Пидручный закончил второй этап шесты, сократив гандикап от лидера до 14 секунд. Меркушина на третьем этапе стала седьмой, увеличив отставание от первого места до 33 секунд. Пидручный финишировал 10-м.

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Результаты:

1. Норвегия – 34.19,9 (0+6)

2. Германия – 17,6 (0+5)

3. Франция – 29,8 (0+4)

10. Украина – 1.27,2 (0+8)

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