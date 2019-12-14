Украинцы назвали состав на воскресные гонки Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Валя Семеренко стартует в преследовании девятой

В воскресенье, 15 декабря, завершится второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. В 13:00 по киевскому времени начнется женская гонка преследования на 10 км. На старт выйдут все четыре наши олимпийские чемпионки: Валя Семеренко (№9), Елена Пидгрушная (№12), Вита Семеренко (№52) и Юлия Джима (№55). Как мы вчера писали, Валя Семеренко в спринте стала девятой, а Пидгрушная – 12-й.

У мужчин завтра в 15:00 пройдет классическая эстафета 4х7,5 км. Сборная Украины получила шестой номер, а тренеры расставили биатлонистов по этапам в следующем порядке: Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный. В команду не попал лишь молодой Антон Дудченко, хотя выступлениями в спринте и "персьюте" заслужил похвалу. Напомним, в субботу сборная Украины стала четвертой в женской эстафете.

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В женской команде в воскресенье не выступит только экс-белоруска Дарья Блашко, поскольку в спринте показала 67-й результат. А в гонку преследования отбирают 60 лучших.

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