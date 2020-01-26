Украинцы провалили масс-старт Кубка мира по биатлону

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

В словенской Поклюке прошла предпоследняя гонка шестого этапа Кубка мира по биатлону. Биатлонисты соревновались в масс-старте. Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима, но выступили они совсем неудачно – Дмитрий с тремя промахами стал 28-м, а Артем с четырьмя выстрелами мимо занял 29-е место. Напомним, в масс-старте принимают участие 30 спортсменов.

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Победителем гонки стал француз Кантен Фийон Майе. С одним штрафным кругом он на 10 секунд опередил немца Бенедикта Долля, у которого так же был один неточный выстрел. Третье место досталось норвежцу Йоханнесу Бе, который допустил сегодня два промаха. К слову, конкуренция за места на пьедестале была достаточно плотная – финишировавший пятым Мартен Фуркад отстал от второго места на 0,8 секунды.

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Результаты масс-старта:

1. Кантен Фийон Майе (Франция) (0+0+1+0) 36:21,5

2. Бенедикт Долль (Германия) (0+1+0+0) +10,0

3. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) (1+0+0+1) +10,3

...

28. Дмитрий Пидручный (Украина) (1+0+1+1) +2:48,7

29. Артем Прима (Украина) (2+0+1+1) +2:58,5

Последняя гонка шестого этапа Кубка мира в Поклюке стартует в 16:00. В это время на трассу выйдут представители женского масс-старта. От Украины в гонке примет участие олимпийская чемпионка-2014 Юлия Джима. Где смотреть женский масс-старт, можно узнать на нашем сайте.

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