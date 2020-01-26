Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

Украинцы провалили масс-старт Кубка мира по биатлону

26 января, 14:18

Победу отпраздновал француз Кантен Фийон Майе

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

В словенской Поклюке прошла предпоследняя гонка шестого этапа Кубка мира по биатлону. Биатлонисты соревновались в масс-старте. Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима, но выступили они совсем неудачно – Дмитрий с тремя промахами стал 28-м, а Артем с четырьмя выстрелами мимо занял 29-е место. Напомним, в масс-старте принимают участие 30 спортсменов.

Читайте также: Все гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020

Победителем гонки стал француз Кантен Фийон Майе. С одним штрафным кругом он на 10 секунд опередил немца Бенедикта Долля, у которого так же был один неточный выстрел. Третье место досталось норвежцу Йоханнесу Бе, который допустил сегодня два промаха. К слову, конкуренция за места на пьедестале была достаточно плотная – финишировавший пятым Мартен Фуркад отстал от второго места на 0,8 секунды.

Реклама

Результаты масс-старта:

1. Кантен Фийон Майе (Франция) (0+0+1+0) 36:21,5
2. Бенедикт Долль (Германия) (0+1+0+0) +10,0
3. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) (1+0+0+1) +10,3
...
28. Дмитрий Пидручный (Украина) (1+0+1+1) +2:48,7
29. Артем Прима (Украина) (2+0+1+1) +2:58,5

Последняя гонка шестого этапа Кубка мира в Поклюке стартует в 16:00. В это время на трассу выйдут представители женского масс-старта. От Украины в гонке примет участие олимпийская чемпионка-2014 Юлия Джима. Где смотреть женский масс-старт, можно узнать на нашем сайте.

Смотрите, как Украина оказалась в ТОП-6 среди 26 стран этапа Кубка мира в Эстерсунде

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон Кубок мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Женская эстафета в Рупольдинге: онлайн трансляция Кубка мира по биатлону
Женская эстафета в Рупольдинге: онлайн трансляция Кубка мира по биатлонуБиатлон
Где и когда смотреть биатлонные эстафеты в субботу с медальными шансами для Украины
Где и когда смотреть биатлонные эстафеты в субботу с медальными шансами для УкраиныБиатлон
Где и когда смотреть мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Где и когда смотреть мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в РупольдингеБиатлон
Кубок мира по биатлону: где смотреть женскую индивидуальную гонку в измененной Поклюке
Кубок мира по биатлону: где смотреть женскую индивидуальную гонку в измененной ПоклюкеБиатлон
Семеренко вошла в ТОП-10 гонки преследования на Кубке мира, Джима не финишировала
Семеренко вошла в ТОП-10 гонки преследования на Кубке мира, Джима не финишировалаБиатлон
Курьез с элементами скандала: белорусская биатлонистка закрывала российские мишени
Курьез с элементами скандала: белорусская биатлонистка закрывала российские мишениБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...