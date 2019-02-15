Украинцы провалили спринтерскую гонку в Солт-Лейк-Сити

Первую личную победу в карьере одержал норвежец Кристиансен

Подготовка стрельбища к гонке в Солт-Лейк-Сити. Фото: AFP

Украинцы провалили спринтерскую гонку в Солт-Лейк-Сити //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/71a/c0e/5c671ac0ed66e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/71a/c0e/5c671ac0ed66e.jpg 2019-02-15T22:02:13+02:00 Биатлон Первую личную победу в карьере одержал норвежец Кристиансен

Невероятный спринт выдали сегодня мужчины на восьмом этапе Кубка мира Солт-Лейк-Сити. Виной тому – высота местного стадиона над уровнем моря и сильный порывистый ветер, "гулявший" на протяжении гонки по лыжному комплексу "Солджер Холлоу".

Главным вопросом дня было – кто сможет лучше адаптироваться к этим условиям и обуздать ветер? В первой половине ответ был предельно банальным: лидер Кубка мира Йоханнес Бё был неудержим на трассе и точен в стрельбе лежа. При подходе к стойке перевес норвежца достигал уже почти минуты, заставляя вспомнить спринты с максимальным перевесом победителя над остальными спортсменами.

Но стрельба стоя перевернула все с ног на голову. На второй рубеж Бё-младший пришел в сильный порыв ветра, и решил отстреляться как можно быстрее, резонно полагая, что даже два промаха не помешают ему победить. Но после пяти выстрелов Йоханнеса незакрытыми остались четыре мишени! Каким бы реактивным ни был норвежец, 600 дополнительных метров – слишком тяжелый груз. И, отыгрывая позиции на последнем круге, обладатель желтого биба смог добраться лишь до пятого места, прервав тем самым серию из 11-ти подиумов в личных стартах этого сезона.

Но лидера команды более чем достойно подстраховал Ветле Сьястад Кристиансен. Продемонстрировав уникальную для этих погодных условий безошибочную стрельбу, он на последнем круге сцепил зубы и не отдал первую позицию, принеся очередное "золото" Норвегии. К пяти победам с эстафетной командой, Кристиансен добавил первый личный триумф на этапах Кубка мира.

Вторым в спринте стал Симон Дестье, который на дистанции был быстрейшим вслед за Йоханнесом Бё, а на огневых рубежах ограничился одним промахом. Третье место на подиуме – у немца Романа Рееса, который также промахнулся один раз.

После стрельбы стоя Реес отставал от результата Эрика Лессера на 24 секунды. Именно партнер по сборной Германии на тот момент занимал третье место на финише. Но Роман свой заключительный круг пробежал быстрее Бё, и взлетел на подиум, опередив Лессера на 0,6 секунды!

Сегодня стартовали трое наших спортсменов, и на пяти из шести рубежей оставляли незакрытыми по две мишени. Лишь Артем Тищенко свою лежку провел без штрафа, однако, вновь не блеснув скоростью, финишировал 54-м.

Лучшим в команде вполне предсказуемо стал Дмитрий Пидручный. Сегодня капитан показал 17-й ход в гонке, что помогло не выпасть из зачетной зоны даже при четырех кругах штрафа. На финише у Пидручного 33-й результат. А вот Тарас Лесюк при тех же четырех промахах финишировал 78-м, и, оставшись вне гонки преследования, может готовиться к смешанной эстафете.

Результаты мужского спринта

1. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) – 23.29,7 (0+0)

2. Симон Дестье (Франция) – +1,3 (1+0)

3. Роман Реес (Германия) – +22,4 (0+1)

...

33. Дмитрий Пидручный (Украина) – +1.41,7 (2+2)

54. Артем Тищенко (Украина) – +2.33,4 (0+2)

78. Тарас Лесюк (Украина) – +3.40,0 (2+2)

Ранее мы писали, что Юлия Джима вошла в ТОП-10 в спринте на этапе Кубка мира по биатлону.

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