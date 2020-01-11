Украинцы с тремя штрафными кругами в ТОП-10 эстафеты на Кубке мира

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

В немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка. Победителем стала команда Норвегии, которая проигрывала после последней стрельбы Франции более шести секунд, но в итоге опередила соперника на последнем круге. Третье место досталось команде Германии.

Сборная Украины вошла в ТОП-10 гонки, хотя претендовала на цветочную зону. На первом огневом рубеже Тищенко отстрелялся на ноль и всего на четыре секунды отставал от лидера норвежца Биркеланна. Но на следующей стрельбе украинец полностью провалился, заработав два штрафных круга.

Следующим на трассу вышел Артем Прима. Он отстрелялся с одним промахом, но поднял нашу команду на промежуточное 18-е место. Отлично себя проявил Антон Дудченко, который, несмотря на одни промах, сумел сократить отставание от лидера и перед последним этапом вывести Украину на промежуточное 12-е место.

Реклама

Завершал гонку Сергей Семенов. После первого огневого рубежа украинец занимал шестое место и держался в группе лидеров, но на второй стрельбе заработал штрафной круг и откатился на десятое место.

Результаты мужской эстафеты:

1. Норвегия (2+8) 1:19:32,3

2. Франция (2+6) +4,4

3. Германия (2+14) +48,2

4. Россия (0+9) +1:09,0

5. Беларусь (1+12) +1:54,0

6. Словения (0+14) +2:43,7

...

10. Украина (3+9) +3:31,1

Сегодня ранее украинские биатлонистки заняли шестое место в эстафетной гонке на Кубке мира. Призерками в Германии стали квартеты Норвегии, Швеции и Франции.

Смотрите, как Украины попала в топ-6 из 26 стран-участниц этапа Кубка мира в Эстерсунде

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама