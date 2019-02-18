Украинцы в эстафете Кубка мира заняли последнее место среди финишировавших команд

Наша команда выступала в экспериментальном составе

Фото: AFP

Украинцы в эстафете Кубка мира заняли последнее место среди финишировавших команд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a94/410/5c6a94410bb2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a94/410/5c6a94410bb2f.jpg 2019-02-18T13:18:00+02:00 Биатлон Наша команда выступала в экспериментальном составе

Восьмой этап Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити завершился смешанной эстафетой. Украинская команда продемонстрировала худший результат среди финишировавших команд – стала 14-й, а еще шесть команд были сняты, как круговые или дисквалифицированные.

Наша команда выступала в экспериментальном составе в лице Артема Тищенко, Тараса Лесюка, Яны Бондарь и Надежды Белкиной. После первого этапа украинцы были седьмыми, но затем продолжили терять позиции и в итоге проиграли победителю почти пять минут.

Первое место заняла команда Франции, вторыми стали немцы, а третье место досталось Норвегии.

Смешанная эстафета

1. Франция (0+3) 1:03:51,4

2. Германия (0+6) +13,5

3. Норвегия (2+11) +1:02,2

4. Швейцария (1+6) +1:31,2

5. Швеция (0+5) +1:59,7

6. Чехия (0+8) +2:12,9

...

14. Украина (0+11) +4:49,2

Перед этим Украина попала в цветочную церемонию на этапе Кубка мира по биатлону в США. В Солт-Лейк-Сити Пидручный и Джима заняли шестое место в одиночной смешанной эстафете.

Напомним, что днем ранее Дмитрий Пидручный вошел в ТОП-15 в гонке преследования. Победителем этапа Кубка мира стал француз Фийон Майе.

Ранее мы писали, что Йоханнес Бё досрочно выиграл малый Хрустальный глобус.

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