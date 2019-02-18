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Украинцы в эстафете Кубка мира заняли последнее место среди финишировавших команд

Сегодня, 13:18

Наша команда выступала в экспериментальном составе

Фото: AFP
Украинцы в эстафете Кубка мира заняли последнее место среди финишировавших команд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a94/410/5c6a94410bb2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a94/410/5c6a94410bb2f.jpg Биатлон Наша команда выступала в экспериментальном составе

Восьмой этап Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити завершился смешанной эстафетой. Украинская команда продемонстрировала худший результат среди финишировавших команд – стала 14-й, а еще шесть команд были сняты, как круговые или дисквалифицированные.

Наша команда выступала в экспериментальном составе в лице Артема Тищенко, Тараса Лесюка, Яны Бондарь и Надежды Белкиной. После первого этапа украинцы были седьмыми, но затем продолжили терять позиции и в итоге проиграли победителю почти пять минут.

Первое место заняла команда Франции, вторыми стали немцы, а третье место досталось Норвегии.

Смешанная эстафета
1. Франция (0+3)  1:03:51,4
2. Германия (0+6)  +13,5
3. Норвегия (2+11)  +1:02,2
4. Швейцария (1+6)  +1:31,2
5. Швеция (0+5)  +1:59,7
6. Чехия (0+8)  +2:12,9
...
14. Украина (0+11)  +4:49,2

Перед этим Украина попала в цветочную церемонию на этапе Кубка мира по биатлону в США. В Солт-Лейк-Сити Пидручный и Джима заняли шестое место в одиночной смешанной эстафете.

Напомним, что днем ранее Дмитрий Пидручный вошел в ТОП-15 в гонке преследования. Победителем этапа Кубка мира стал француз Фийон Майе.

Ранее мы писали, что Йоханнес Бё досрочно выиграл малый Хрустальный глобус.

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Тег биатлон, Кубок мира по биатлону

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Сегодня|Спорт

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