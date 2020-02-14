Украине не хватило четыре секунды для первой медали чемпионата мира по биатлону

Елена Пидгрушная остановилась в шаге от пьедестала, совсем немного проиграв чешке, занявшей третье место

Елена Пидгрушная

В пятницу, 14 февраля, состоялсяженский спринт на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельве. Украина, как и днем ранее, была очень близка к пьедесталу, однако остановилась в шаге от него. Елена Пидгрушная заняла четвертое место.

Результаты женского спринта

1. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) – 21.13,1 (0+1)

2. Сюзан Данкли (США) – 6,8 (0+0)

3. Люция Харватова (Чехия) – 21,3 (1+0)

4. Елена Пидгрушная (Украина) – 25,6 (1+0)

11. Вита Семеренко (Украина) – 46,4 (0+0)

22. Юлия Джима (Украина) – 1.05,4 (2+0)

36. Валентина Семеренко (Украина) – 1.31,3 (0+2)

Пидгрушная допустила один промах в стрельбе лежа и чисто отстреляла на "стойке", после чего выдала сумасшедший ход ногами и могла рассчитывать на "бронзу". Однако всего на четыре секунды украинку опередила чешка Люция Харватова.

Выиграла женский спринт на чемпионате мира норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, у которой, напомним, за сутки до старта соревнований сломалась винтовка.

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Победительница спринта Марте Олсбю-Ройселанн. Фото – Reuters

Между тем Валентина Семеренко после гонки, на поздравления с Днем Валентина, с иронией ответила: "Да, на трассе хорошо попраздновала". А переведя дыхание, добавила: "Всех поздравляю с праздником. Будьте всегда любимы. Что касается спринта, то было очень тяжело соревноваться на такой высоте. Пришла на стойку – ничего не видела, меня тошнило. Бежала на зубах. На таких зубах, что вы не представляете".

Напомним, перед началом женского спринта букмекеры главным претендентом на успех называли лидера общего зачета Кубка мира – 29-летнюю норвежку Тирил Экхофф. За ней в числе фавориток шли немка Дениз Херрманн и итальянка Доротея Вирер. На то, что на пьедестал сумеют попасть украинки, аналитики давали минимальные шансы.

Ранее на чемпионате мира по биатлону Украина едва не взяла медаль в смешанной эстафете. На решающей стрельбе Дмитрий Пидручный заработал штрафной круг и выпал из гонки за награды – в итоге, пятое место на финише.

Отметим, что перед стартом зимнего сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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