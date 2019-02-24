Украинец отыграл 18 позиций в гонке преследования на чемпионате Европы
Вторую победу на турнире оформил норвежец Тарьей Бе
Гонка преследования у мужчин на Открытом чемпионате Европы в Раубичах превратилась в легкую прогулку для победителя спринта Тарьея Бе. Норвежец, оставшись без конкурентов из-за пропуска гонки шведами, аккуратно отработал все огневые рубежи, допустив промах лишь в последнем выстреле, после чего так же спокойно оформил вторую победу на чемпионате.
Лидер украинской команды Дмитрий Пидручный еще накануне анонсировал пропуск гонки, и его невыход на старт не стал большим сюрпризом. А среди оставшейся тройки наших ребят здорово сумел проявить себя Руслан Ткаленко. Стартовав с 33-й позиции, Руслан отработал огневые рубежи с тремя кругами штрафа, и даже несмотря на 450 штрафных метров, поднялся на 15-е место.
Артем Прима также начал гонку довольно оптимистично, после первой стрельбы даже вступив в борьбу за десятку сильнейших. Но на последующих огневых рубежах Прима оставлял по одной незакрытой мишени, и в итоге опустился на 27-ю строчку финишного протокола.
Сергей Семенов всю гонку провел на границе попадания в зачетную зону и в итоге сумел финишировать 37-м. Но, справедливости ради, при хорошей стрельбе с двумя кругами штрафа, в лучшем своем состоянии Сергей мог бороться за куда более высокие позиции.
Преследование. Мужчины
1. Тарьей Бе (0+0+0+1) 31:10,3
2. Матвей Елисеев (0+1+0+0) +28,3
3. Хавард Богетвейт (0+0+1+0) +54,2
...
15. Руслан Ткаленко (0+2+1+0) +2:20,0
27. Артем Прима (0+1+1+1) +2:41,6
37. Сергей Семенов (1+0+0+1) +3:20,4
DNS Дмитрий Пидручный
Вчера мы писали, что украинка пробилась в ТОП-10 в спринте на чемпионате Европы по биатлону. Две шведки попали на пьедестал почета – Мона Брорссон завоевала "золото", Ханна Эберг – "бронзу".
Ранее мы сообщали, что украинец Дмитрий Пидручный вошел в ТОП-10 биатлонистов по скорости хода на дистанции на чемпионате Европы. Пидручный занял итоговое 18-е место в спринте на ЧЕ в Раубичах, победу одержал норвежец Тарьей Бе.
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