Украинец Степан Кинаш выиграл "бронзу" на Олимпийском фестивале
Биатлонист финишировал на третьем месте в индивидуальной гонке
Сегодня в Сараево в рамках зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля прошла мужская индивидуальная гонка по биатлону.
Блестяще выступил наш биатлонист Степан Кинаш. После третьей стрельбы он вырвался в лидеры гонки, имея к тому моменту лишь единичку в графе промахов. На последнем рубеже Степан не позволил себе ошибиться и завоевал бронзовую медаль.
Выше Кинаша в финишном протоколе оказались два немца, Ханс Келльнер и Беньямин Эрик Менц. При аналогичной стрельбе с одним промахом Ханс опередил более чем на минуту своего коллегу по команде и на полторы минуты – Степана Кинаша.
Результаты индивидуальной гонки
1. Ханс Келльнер (Германия) – 42.47,3 (0+0+1+0)
2. Беньямин Эрик Менц (Германия) – +1.11,8 (1+0+0+0)
3. Степан Кинаш (Украина) - +1.29,0 (0+1+0+0)
...
27. Арсен Бочок (Украина) – +6.06,6 (1+2+0+2)
42. Сергей Кришталь (Украина) – +7.46,1 (1+1+0+3)
63. Максим Заровный (Украина) - +10.51,1 (4+2+3+3)
Ранее основная сборная Украины назвала состав на этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. На американском этапе выступят только семеро украинских биатлонистов.
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