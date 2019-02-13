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Украинец Степан Кинаш выиграл "бронзу" на Олимпийском фестивале

Сегодня, 13:39

Биатлонист финишировал на третьем месте в индивидуальной гонке

Степан Кинаш
Степан Кинаш. Фото: Facebook
Украинец Степан Кинаш выиграл "бронзу" на Олимпийском фестивале //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/401/d77/5c6401d777f14.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/401/d77/5c6401d777f14.jpg Биатлон Биатлонист финишировал на третьем месте в индивидуальной гонке

Сегодня в Сараево в рамках зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля прошла мужская индивидуальная гонка по биатлону.

Блестяще выступил наш биатлонист Степан Кинаш. После третьей стрельбы он вырвался в лидеры гонки, имея к тому моменту лишь единичку в графе промахов. На последнем рубеже Степан не позволил себе ошибиться и завоевал бронзовую медаль.

Выше Кинаша в финишном протоколе оказались два немца, Ханс Келльнер и Беньямин Эрик Менц. При аналогичной стрельбе с одним промахом Ханс опередил более чем на минуту своего коллегу по команде и на полторы минуты – Степана Кинаша.

Результаты индивидуальной гонки
1.  Ханс Келльнер (Германия) – 42.47,3 (0+0+1+0)
2.  Беньямин Эрик Менц (Германия) – +1.11,8 (1+0+0+0)
3.  Степан Кинаш (Украина) - +1.29,0 (0+1+0+0)
...
27.  Арсен Бочок (Украина) – +6.06,6 (1+2+0+2)
42.  Сергей Кришталь (Украина) – +7.46,1 (1+1+0+3)
63.  Максим Заровный (Украина) - +10.51,1 (4+2+3+3)

Ранее основная сборная Украины назвала состав на этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. На американском этапе выступят только семеро украинских биатлонистов.

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Тег биатлон, медаль, биатлонист

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Источник:

Федерация биатлона Украины

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