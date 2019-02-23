Украинец вошел в ТОП-10 биатлонистов по скорости хода на дистанции на чемпионате Европы

Дмитрий Пидручный занял итоговое 18-е место в спринте на ЧЕ в Раубичах, победу одержал норвежец Тарьей Бе

Чемпионат Европы по биатлону в Беларуси. Фото: AFP

Украинец вошел в ТОП-10 биатлонистов по скорости хода на дистанции на чемпионате Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/115/cc9/5c7115cc943fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/115/cc9/5c7115cc943fe.jpg 2019-02-23T11:43:00+02:00 Биатлон Дмитрий Пидручный занял итоговое 18-е место в спринте на ЧЕ в Раубичах, победу одержал норвежец Тарьей Бе

На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Беларусь, прошла мужская спринтерская гонка. Победуодержал норвежец Тарьей Бё. Вторым стал швед Йеспер Нелин. На третьем месте россиянин Дмитрий Малышко.

В украинской сборной лучшим стал Дмитрий Пидручный, который здорово начал гонку, и после первого огневого рубежа был среди лидеров. Скорость лидер нашей команды показал очень приличную, став 8-м по чистому ходу среди всех 114-ти стартовавших соперников. Но два промаха в стойке лишили Дмитрия шансов на медали. В итоге Пидручный – 18-й, отстав от призовой тройки всего на полминуты.

Артем Прима занял 26-е место, Руслан Ткаленко – 33-е, Сергей Семенов – 41-е, Артем Тищенко – 61-е, а Тарас Лесюк – 90-е.

Биатлон. Чемпионат Европы 2019. Спринт. Мужчины:

1. Тарьей Бё (Норвегия) (1+0) 21:40,1

2. Йеспер Нелин (Швеция) (0+0) +10,6

3. Дмитрий Малышко (Россия) (0+0) +35,2

...

18. Дмитрий Пидручный (0+2) +1:04,2

26. Артем Прима (1+1) +1:19,4

33. Руслан Ткаленко (1+1) +1:30,1

41. Сергей Семенов (0+1) +1:37,8

61. Артем Тищенко (0+2) +2:07,7

90. Тарас Лесюк (2+1) +3:23,5

Позже в пятницу пройдет женская спринтерская гонка, начало – в 13:00.

Ранее украинцы остались без цветов в смешанной эстафете чемпионата Европы. Наши биатлонисты заняли седьмое место, а чемпионами стали шведы.

Почему перспективные спортсмены идут из сборной России в Украину:

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