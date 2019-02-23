Украинец вошел в ТОП-10 биатлонистов по скорости хода на дистанции на чемпионате Европы
Дмитрий Пидручный занял итоговое 18-е место в спринте на ЧЕ в Раубичах, победу одержал норвежец Тарьей Бе
На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Беларусь, прошла мужская спринтерская гонка. Победуодержал норвежец Тарьей Бё. Вторым стал швед Йеспер Нелин. На третьем месте россиянин Дмитрий Малышко.
В украинской сборной лучшим стал Дмитрий Пидручный, который здорово начал гонку, и после первого огневого рубежа был среди лидеров. Скорость лидер нашей команды показал очень приличную, став 8-м по чистому ходу среди всех 114-ти стартовавших соперников. Но два промаха в стойке лишили Дмитрия шансов на медали. В итоге Пидручный – 18-й, отстав от призовой тройки всего на полминуты.
Артем Прима занял 26-е место, Руслан Ткаленко – 33-е, Сергей Семенов – 41-е, Артем Тищенко – 61-е, а Тарас Лесюк – 90-е.
Биатлон. Чемпионат Европы 2019. Спринт. Мужчины:
1. Тарьей Бё (Норвегия) (1+0) 21:40,1
2. Йеспер Нелин (Швеция) (0+0) +10,6
3. Дмитрий Малышко (Россия) (0+0) +35,2
...
18. Дмитрий Пидручный (0+2) +1:04,2
26. Артем Прима (1+1) +1:19,4
33. Руслан Ткаленко (1+1) +1:30,1
41. Сергей Семенов (0+1) +1:37,8
61. Артем Тищенко (0+2) +2:07,7
90. Тарас Лесюк (2+1) +3:23,5
Позже в пятницу пройдет женская спринтерская гонка, начало – в 13:00.
Ранее украинцы остались без цветов в смешанной эстафете чемпионата Европы. Наши биатлонисты заняли седьмое место, а чемпионами стали шведы.
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