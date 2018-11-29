Украинка Абрамова стала шестой в гонке на первом этапе Кубка IBU и получила цветы

В шведском Идре состоялась вторая гонка соревновательного дня в рамках первого этапа Кубка IBU. Первое попадание в цветочную церемонию в новом сезоне для сборной Украины оформила Ольга Абрамова, которая завершила спринтерскую гонку на шестой позиции.

Абрамова, не принимавшая участия в предсезонных стартах в Шушене, в Идре не показала привычных для себя скоростей, однако быстрая и точная стрельба на втором огневом рубеже, а также неплохой последний круг в исполнении украинки, позволили ей пробиться в цветочную церемонию первого женского спринта нынешнего сезона.

Кроме Абрамовой, еще три украинки сумели пробиться в очковую зону спринтерской гонки. Мария Кручова, не закрывшая одну мишень на стойке, завершила гонку 27-й. Следом за ней финишировала Надежда Белкина, допустившая сразу три промаха. Анна Кривонос с одним промахом финишировала на 39-й позиции, а проводящая дебютную гонку на Кубке IBU Валерия Дмитренко, с аналогичным показателем в стрельбе, осталась за пределами очковой зоны.

Победу же в гонке одержала шведка Ингела Андерссон, не допустившая ни одного промаха. Менее 10 секунд ей проиграла экс-россиянка Ирина Кручинкина, нынешним летом перебравшаяся в Беларусь. На третей позиции гонку завершила россиянка Анастасия Морозова.

Кубок IBU. Идре, Швеция. Спринт, женщины

1. Ингела Андерссон, Швеция (0+0) 23:44,0

2. Ирина Кручинкина, Беларусь (0+0) +8,0

3. Анастасия Морозова, Россия (1+0) +32,9

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6. Ольга Абрамова, Украина (1+0) +1:12,0

27. Мария Кручова, Украина (0+1) +2:02,1

28. Надежда Белкина, Украина (1+2) +2:07,3

39. Анна Кривонос, Украина (0+1) +2:39,6

51. Валерия Дмитренко, Украина (1+0) +3:16,2

Напомним, что ранее в сборной Украины замена: перед стартом Кубка мира по биатлону заболел капитан. Вместо Дмитрия Пидручного на старт 2 декабря выйдет Сергей Семенов/