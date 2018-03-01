Украинка Анна Кривонос выиграла "серебро" чемпионата мира по биатлону

Наша спортсменка завоевала награду в юниорских соревнованиях

Украинская биатлонистка Анна Кривонос выиграла серебряную медаль юниорского чемпионата мира в эстонском городе Отепяя!

Наша спортсменка стала второй в индивидуальной гонке. С двумя промахами, Кривонос ходом на три минуты отстала от победительницы Камилы Жук из Польши, которая также дважды мазанула.

Результаты индивидуальной гонки

1. Камила Жук (Польша) – 41.36,1 (1+1+0+0)

2. Анна Кривонос (Украина) – +3.04,7 (0+1+1+0)

3. Ирина Казакевич (Россия) – +3.20,0 (2+1+0+0)

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38. Анна Коваленко (Украина) – +8.47,2 (0+2+0+2)

39. Валерия Дмитренко (Украина) – +8.57,7 (2+2+0+2)

52. Оксана Сигети (Украина) – +11:18,6 (0+4+2+2)

Напомним, что тренеру украинских биатлонистов Юраю Санитре не понравились атмосфера и питание на Олимпиаде-2018.

Ранее подвел итоги выступления на Олимпийских играх президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак: "Ситуация в команде, откровенно говоря, плохая".

Кроме того, тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец назвал причины провала на Олимпиаде-2018.