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Украинка пробилась в ТОП-10 в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Сегодня, 14:18

Две шведки попали на пьедестал почета – Мона Брорссон завоевала "золото", Ханна Эберг – "бронзу"

Шведская биатлонистка Мона Брорссон выиграла спринт на чемпионате Европы в Беларуси
Шведская биатлонистка Мона Брорссон выиграла спринт на чемпионате Европы в Беларуси. Фото: Instagram
Украинка пробилась в ТОП-10 в спринте на чемпионате Европы по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/139/d7e/5c7139d7e0a89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/139/d7e/5c7139d7e0a89.jpg Биатлон Две шведки попали на пьедестал почета - Мона Брорссон завоевала "золото", Ханна Эберг - "бронзу"

Шведская биатлонистка Мона Брорссон выиграла спринт на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах, Беларусь. Второе место с одним промахом заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая сегодня отмечает свое 34-летие. "Бронза" досталась шведской биатлонистке Ханне Эберг.

Лучшей в украинской команде оказалась Анастасия Меркушина, сумевшая единственной из наших девушек пробиться в десятку лучших, даже несмотря на промах в стрельбе лежа. Насте повезло с попутчицей на последнем круге – уцепившись за шведкой Ханной Эберг, Меркушина сумела на финише показать вполне достойный восьмой результат.

Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины:

  1. Мона Брорссон (Швеция)  (0+0)  19:37,4
  2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)  (0+1)  +37,5
  3. Ханна Эберг (Швеция)  (0+2)  +45,6

Результаты украинских биатлонисток:

  • 8. Анастасия Меркушина  (1+0)  +1:12,4
  • 17. Вита Семеренко  (0+1)  +1:33,4
  • 24. Надежда Белкина  (0+1)  +1:50,8
  • 31. Валя Семеренко  (0+2)  +2:00,8
  • 32. Юлия Журавок  (0+1)  +2:04,7
  • 62. Яна Бондарь  (2+3)  +3:24,4

Ранее мы сообщали, что украинец Дмитрий Пидручный вошел в ТОП-10 биатлонистов по скорости хода на дистанции на чемпионате Европы. Пидручный занял итоговое 18-е место в спринте на ЧЕ в Раубичах, победу одержал норвежец Тарьей Бе.

Напомним, что украинцы остались без цветов в смешанной эстафете чемпионата Европы. Наши биатлонисты заняли седьмое место, а чемпионами стали шведы.

Почему перспективные спортсмены идут из сборной России в Украину:

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Тег биатлонистка, чемпионат Европы по биатлону

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Источники:

Сегодня|Спорт , Федерация биатлона Украины

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