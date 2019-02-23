Украинка пробилась в ТОП-10 в спринте на чемпионате Европы по биатлону
Две шведки попали на пьедестал почета – Мона Брорссон завоевала "золото", Ханна Эберг – "бронзу"
Шведская биатлонистка Мона Брорссон выиграла спринт на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах, Беларусь. Второе место с одним промахом заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая сегодня отмечает свое 34-летие. "Бронза" досталась шведской биатлонистке Ханне Эберг.
Лучшей в украинской команде оказалась Анастасия Меркушина, сумевшая единственной из наших девушек пробиться в десятку лучших, даже несмотря на промах в стрельбе лежа. Насте повезло с попутчицей на последнем круге – уцепившись за шведкой Ханной Эберг, Меркушина сумела на финише показать вполне достойный восьмой результат.
Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины:
- Мона Брорссон (Швеция) (0+0) 19:37,4
- Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) (0+1) +37,5
- Ханна Эберг (Швеция) (0+2) +45,6
Результаты украинских биатлонисток:
- 8. Анастасия Меркушина (1+0) +1:12,4
- 17. Вита Семеренко (0+1) +1:33,4
- 24. Надежда Белкина (0+1) +1:50,8
- 31. Валя Семеренко (0+2) +2:00,8
- 32. Юлия Журавок (0+1) +2:04,7
- 62. Яна Бондарь (2+3) +3:24,4
Ранее мы сообщали, что украинец Дмитрий Пидручный вошел в ТОП-10 биатлонистов по скорости хода на дистанции на чемпионате Европы. Пидручный занял итоговое 18-е место в спринте на ЧЕ в Раубичах, победу одержал норвежец Тарьей Бе.
Напомним, что украинцы остались без цветов в смешанной эстафете чемпионата Европы. Наши биатлонисты заняли седьмое место, а чемпионами стали шведы.
Почему перспективные спортсмены идут из сборной России в Украину:
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