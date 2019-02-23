Украинка пробилась в ТОП-10 в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Две шведки попали на пьедестал почета – Мона Брорссон завоевала "золото", Ханна Эберг – "бронзу"

Шведская биатлонистка Мона Брорссон выиграла спринт на чемпионате Европы в Беларуси. Фото: Instagram

Украинка пробилась в ТОП-10 в спринте на чемпионате Европы по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/139/d7e/5c7139d7e0a89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/139/d7e/5c7139d7e0a89.jpg 2019-02-23T14:18:01+02:00 Биатлон Две шведки попали на пьедестал почета - Мона Брорссон завоевала "золото", Ханна Эберг - "бронзу"

Шведская биатлонистка Мона Брорссон выиграла спринт на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах, Беларусь. Второе место с одним промахом заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая сегодня отмечает свое 34-летие. "Бронза" досталась шведской биатлонистке Ханне Эберг.

Лучшей в украинской команде оказалась Анастасия Меркушина, сумевшая единственной из наших девушек пробиться в десятку лучших, даже несмотря на промах в стрельбе лежа. Насте повезло с попутчицей на последнем круге – уцепившись за шведкой Ханной Эберг, Меркушина сумела на финише показать вполне достойный восьмой результат.

Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины:

Мона Брорссон (Швеция) (0+0) 19:37,4 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) (0+1) +37,5 Ханна Эберг (Швеция) (0+2) +45,6

Результаты украинских биатлонисток:

8. Анастасия Меркушина (1+0) +1:12,4

17. Вита Семеренко (0+1) +1:33,4

24. Надежда Белкина (0+1) +1:50,8

31. Валя Семеренко (0+2) +2:00,8

32. Юлия Журавок (0+1) +2:04,7

62. Яна Бондарь (2+3) +3:24,4

Ранее мы сообщали, что украинец Дмитрий Пидручный вошел в ТОП-10 биатлонистов по скорости хода на дистанции на чемпионате Европы. Пидручный занял итоговое 18-е место в спринте на ЧЕ в Раубичах, победу одержал норвежец Тарьей Бе.

Напомним, что украинцы остались без цветов в смешанной эстафете чемпионата Европы. Наши биатлонисты заняли седьмое место, а чемпионами стали шведы.

Почему перспективные спортсмены идут из сборной России в Украину:

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Источники: Сегодня|Спорт , Федерация биатлона Украины Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.