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Украинка стал двукратной чемпионкой мира по биатлону

Сегодня, 16:24

После спринта Екатерина Бех выиграла и гонку преследования юниорского ЧМ

Пьедестал чемпионата мира
Пьедестал чемпионата мира. Фото: Twitter
Украинка стал двукратной чемпионкой мира по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6f9/a02/5c56f9a026067.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6f9/a02/5c56f9a026067.jpg Биатлон После спринта Екатерина Бех выиграла и гонку преследования юниорского ЧМ

Сегодня на юниорском чемпионате мира по биатлону состоялась гонка преследования у девушек. Чемпионский дубль оформила украинка Екатерина Бех, которая выиграла накануне спринтерскую гонку.

Бех начала гонку размеренно, практически растеряв 14-секундное стартовое преимущество. Но, увы, осторожность в первой лежке не помогла: пятый выстрел Кати ушел мимо цели, а с ним – и ушло лидерство: Бех перешла в группу преследовательниц. 

Но уже второй рубеж вновь перевернул ситуацию в гонке кардинально! Первая пятерка спортсменок допускали промахи, чем воспользовались соперницы. И главную роль здесь сыграли украинки! Заработав по кругу штрафа в первой лежке, вторую и Екатерина Бех, и Анна Кривонос прошли чисто, и ушли в гонку лидерами, прихватив с собой лишь шведку Эльвиру Эберг! Однако в пределах 50-ти секунд было еще 13 соперниц...

В двух стрельбах на стойке Кривонос допустила четыре промаха и потеряла шансы на награды. А вот Бех лишь раз промахнулась и на последний круг наша спортсменка вышла лидером. И хотя всего в полутора секундах позади была немка Ханна Кебингер, окрыленную украинку было не остановить! Уже к середине круга все стало ясно: преимущество Кати только увеличивалось, и к финишу достигло девяти секунд!

Таким образом, Екатерина Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниорок.

Результаты гонки преследования:
1.  Екатерина Бех (Украина) – 31.23,8 (1+0+1+0)  
2.  Ханна Кебингер (Германия) - +9,1 (0+1+0+0)
3.  Софи Шово (Франция) - +16,4 (0+1+0+2)
...
17.  Анна Кривонос (Украина) +1.35,5  (1+0+2+2)  
29.  Валерия Дмитренко (Украина) – +2.42,5 (0+1+1+1)
35.  Анна Коваленко (Украина) - +3.13,6 (0+0+2+1)

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Тег биатлон, биатлонистка, чемпионат мира по биатлону, Екатерина Бех

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Источник:

Федерация биатлона Украины

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