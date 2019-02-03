Украинка стал двукратной чемпионкой мира по биатлону
После спринта Екатерина Бех выиграла и гонку преследования юниорского ЧМ
Сегодня на юниорском чемпионате мира по биатлону состоялась гонка преследования у девушек. Чемпионский дубль оформила украинка Екатерина Бех, которая выиграла накануне спринтерскую гонку.
Бех начала гонку размеренно, практически растеряв 14-секундное стартовое преимущество. Но, увы, осторожность в первой лежке не помогла: пятый выстрел Кати ушел мимо цели, а с ним – и ушло лидерство: Бех перешла в группу преследовательниц.
Но уже второй рубеж вновь перевернул ситуацию в гонке кардинально! Первая пятерка спортсменок допускали промахи, чем воспользовались соперницы. И главную роль здесь сыграли украинки! Заработав по кругу штрафа в первой лежке, вторую и Екатерина Бех, и Анна Кривонос прошли чисто, и ушли в гонку лидерами, прихватив с собой лишь шведку Эльвиру Эберг! Однако в пределах 50-ти секунд было еще 13 соперниц...
В двух стрельбах на стойке Кривонос допустила четыре промаха и потеряла шансы на награды. А вот Бех лишь раз промахнулась и на последний круг наша спортсменка вышла лидером. И хотя всего в полутора секундах позади была немка Ханна Кебингер, окрыленную украинку было не остановить! Уже к середине круга все стало ясно: преимущество Кати только увеличивалось, и к финишу достигло девяти секунд!
Таким образом, Екатерина Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниорок.
Результаты гонки преследования:
1. Екатерина Бех (Украина) – 31.23,8 (1+0+1+0)
2. Ханна Кебингер (Германия) - +9,1 (0+1+0+0)
3. Софи Шово (Франция) - +16,4 (0+1+0+2)
...
17. Анна Кривонос (Украина) +1.35,5 (1+0+2+2)
29. Валерия Дмитренко (Украина) – +2.42,5 (0+1+1+1)
35. Анна Коваленко (Украина) - +3.13,6 (0+0+2+1)
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украинка стал двукратной чемпионкой мира по биатлону". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"