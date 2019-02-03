Украинка стал двукратной чемпионкой мира по биатлону

После спринта Екатерина Бех выиграла и гонку преследования юниорского ЧМ

Пьедестал чемпионата мира. Фото: Twitter

Украинка стал двукратной чемпионкой мира по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6f9/a02/5c56f9a026067.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6f9/a02/5c56f9a026067.jpg 2019-02-03T16:24:00+02:00 Биатлон После спринта Екатерина Бех выиграла и гонку преследования юниорского ЧМ

Сегодня на юниорском чемпионате мира по биатлону состоялась гонка преследования у девушек. Чемпионский дубль оформила украинка Екатерина Бех, которая выиграла накануне спринтерскую гонку.

Бех начала гонку размеренно, практически растеряв 14-секундное стартовое преимущество. Но, увы, осторожность в первой лежке не помогла: пятый выстрел Кати ушел мимо цели, а с ним – и ушло лидерство: Бех перешла в группу преследовательниц.

Но уже второй рубеж вновь перевернул ситуацию в гонке кардинально! Первая пятерка спортсменок допускали промахи, чем воспользовались соперницы. И главную роль здесь сыграли украинки! Заработав по кругу штрафа в первой лежке, вторую и Екатерина Бех, и Анна Кривонос прошли чисто, и ушли в гонку лидерами, прихватив с собой лишь шведку Эльвиру Эберг! Однако в пределах 50-ти секунд было еще 13 соперниц...

В двух стрельбах на стойке Кривонос допустила четыре промаха и потеряла шансы на награды. А вот Бех лишь раз промахнулась и на последний круг наша спортсменка вышла лидером. И хотя всего в полутора секундах позади была немка Ханна Кебингер, окрыленную украинку было не остановить! Уже к середине круга все стало ясно: преимущество Кати только увеличивалось, и к финишу достигло девяти секунд!

Таким образом, Екатерина Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниорок.

Результаты гонки преследования:

1. Екатерина Бех (Украина) – 31.23,8 (1+0+1+0)

2. Ханна Кебингер (Германия) - +9,1 (0+1+0+0)

3. Софи Шово (Франция) - +16,4 (0+1+0+2)

...

17. Анна Кривонос (Украина) +1.35,5 (1+0+2+2)

29. Валерия Дмитренко (Украина) – +2.42,5 (0+1+1+1)

35. Анна Коваленко (Украина) - +3.13,6 (0+0+2+1)

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинка стал двукратной чемпионкой мира по биатлону". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Федерация биатлона Украины Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...