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Украинка Юлия Журавок завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по биатлону

Сегодня, 20:15

Три из шести стартовавших украинок финишировали в топ-20 индивидуальной гонки

Фото: AFP
Украинка Юлия Журавок завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d99/07a/5c6d9907a4ae7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d99/07a/5c6d9907a4ae7.jpg Биатлон Три из шести стартовавших украинок финишировали в топ-20 индивидуальной гонки

Украинская биатлонистка Юля Журавок завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах, Беларусь. Украинка допустила один промах и отстала от победительницы Ханны Эберг на 32 секунды, при этом шведка допустила три неточных выстрела. Бронзовая медаль досталась белоруске Ирине Кривко.

Валя Семеренко стала 11-й с четырьмя промахами, Анастасия Меркушина заняла 18-е место, Ольга Абрамова пришла к финишу 47-й, у них по пять неточных выстрелов, Вита Семеренко с семью промахами стала 52-й, а Надежда Белкина не финишировала.

Индивидуальная гонка. Женщины
1. Ханна Эберг  (0+1+1+1)  48:13,1
2. Юлия Журавок  (0+1+0+0)  +32,3
3. Ирина Кривко  (0+0+1+1)  +41,5
...
11. Валя Семеренко  (1+2+1+0)  +3:10,7
18. Анастасия Меркушина  (0+2+1+2)  +4:03,2
47. Ольга Абрамова  (1+3+0+1)  +6:38,4
51. Вита Семеренко  (1+1+1+4)  +?:09,6
DNS Надежда Белкина 

Ранее сегодня украинские биатлонисты не смогли побороться за медали на старте чемпионата Европы. Чемпионом стал Красимир Анев, лучшим из украинцев был Сергей Семенов.

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Тег биатлон, Чемпионат Европы, Юлия Журавок

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Сегодня|Спорт

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