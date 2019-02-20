Украинка Юлия Журавок завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по биатлону

Три из шести стартовавших украинок финишировали в топ-20 индивидуальной гонки

Фото: AFP

Украинка Юлия Журавок завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d99/07a/5c6d9907a4ae7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d99/07a/5c6d9907a4ae7.jpg 2019-02-20T20:15:22+02:00 Биатлон Три из шести стартовавших украинок финишировали в топ-20 индивидуальной гонки

Украинская биатлонистка Юля Журавок завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах, Беларусь. Украинка допустила один промах и отстала от победительницы Ханны Эберг на 32 секунды, при этом шведка допустила три неточных выстрела. Бронзовая медаль досталась белоруске Ирине Кривко.

Валя Семеренко стала 11-й с четырьмя промахами, Анастасия Меркушина заняла 18-е место, Ольга Абрамова пришла к финишу 47-й, у них по пять неточных выстрелов, Вита Семеренко с семью промахами стала 52-й, а Надежда Белкина не финишировала.

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Ханна Эберг (0+1+1+1) 48:13,1

2. Юлия Журавок (0+1+0+0) +32,3

3. Ирина Кривко (0+0+1+1) +41,5

...

11. Валя Семеренко (1+2+1+0) +3:10,7

18. Анастасия Меркушина (0+2+1+2) +4:03,2

47. Ольга Абрамова (1+3+0+1) +6:38,4

51. Вита Семеренко (1+1+1+4) +?:09,6

DNS Надежда Белкина

Ранее сегодня украинские биатлонисты не смогли побороться за медали на старте чемпионата Европы. Чемпионом стал Красимир Анев, лучшим из украинцев был Сергей Семенов.

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