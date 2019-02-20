Украинка Юлия Журавок завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по биатлону
Три из шести стартовавших украинок финишировали в топ-20 индивидуальной гонки
Украинская биатлонистка Юля Журавок завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах, Беларусь. Украинка допустила один промах и отстала от победительницы Ханны Эберг на 32 секунды, при этом шведка допустила три неточных выстрела. Бронзовая медаль досталась белоруске Ирине Кривко.
Валя Семеренко стала 11-й с четырьмя промахами, Анастасия Меркушина заняла 18-е место, Ольга Абрамова пришла к финишу 47-й, у них по пять неточных выстрелов, Вита Семеренко с семью промахами стала 52-й, а Надежда Белкина не финишировала.
Индивидуальная гонка. Женщины
1. Ханна Эберг (0+1+1+1) 48:13,1
2. Юлия Журавок (0+1+0+0) +32,3
3. Ирина Кривко (0+0+1+1) +41,5
...
11. Валя Семеренко (1+2+1+0) +3:10,7
18. Анастасия Меркушина (0+2+1+2) +4:03,2
47. Ольга Абрамова (1+3+0+1) +6:38,4
51. Вита Семеренко (1+1+1+4) +?:09,6
DNS Надежда Белкина
Ранее сегодня украинские биатлонисты не смогли побороться за медали на старте чемпионата Европы. Чемпионом стал Красимир Анев, лучшим из украинцев был Сергей Семенов.
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