Украинка завоевала "золото" юниорского чемпионата мира по биатлону

Екатерина Бех стала лучшей в спринтерской гонке в словацком Брезно-Осорбли

Екатерина Бех выиграла золото в спринте.

Украинка завоевала "золото" юниорского чемпионата мира по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5ad/821/5c55ad82126f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5ad/821/5c55ad82126f5.jpg 2019-02-02T16:54:00+02:00 Биатлон Екатерина Бех стала лучшей в спринтерской гонке в словацком Брезно-Осорбли

В словацком Брезно-Осорбли завершилась спринтерская гонка у девушек в рамках Юниорского чемпионата мира по биатлону. Первую медаль на ЧМ, и сразу золотую, завоевала Украина! Автором успеха в нашей команде стала Екатерина Бех, которая к традиционно высокой скорости сумела добавить десять точных выстрелов, чем не оставила шансов соперницам.

Перед стартом гонки главным вопросом был: сможет ли кто-то бросить вызов быстрейшей спортсменке этого чемпионата Камиле Жук? Камила допустила по одному промаху на каждом рубеже, давая шанс конкуренткам. Но воспользоваться этим шансом сумела только украинка! А Жук довольствуется в этой гонке "серебром". В соперничестве за "бронзу" представительница Германии Ханна Кебингер всего на 0,2 секунды обошла младшую сестру олимпийской чемпионки из Швеции Эльвиру Эберг.



Победа Екатерины Бех улучшила ее шансы на более высокие места в общем зачете Юниорского кубка IBU. Благодаря сегодняшнему результату наша спортсменка вышла на третью позицию, отставая от лидирующей немки Ханны Кебингер на 39 очков. Напомним, помимо завтрашнего пасьюта, в общий зачет входят также третий этап Юниорского кубка в шведском Торсби, а также Юниорский чемпионат Европы в Шушене.

Результаты гонки:

1. Екатерина Бех (0+0) 21:03,6

2. Камила Жук (1+1) +12,1

3. Ханна Кебингер (0+0) +14,0

...

10. Анна Кривонос (0+1) +31,3

19. Валерия Дмитренко (0+0) +1:01,9

53. Анна Коваленко (1+1) +2:27,6

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Источники: Сегодня|Спорт , Федерация биатлона Украины Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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