Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина взяла серебро на Кубке IBU в Австрии

Наша спортсменка не сделала ни одного промаха в индивидуальной гонке

Настя Меркушина

Успешной выдалась среда для украинцев на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Обертиллиахе. К слову, поселок находится в горной местности на высоте около 1500 м над уровнем моря, так что бежать там непросто. Вслед за победой Сергея Семенов в индивидуальной гонке на пьедестал поднялась еще одна наша соотечественница – Анастасия Меркушина.

Дистанция у женщин была несколько укорочена – "всего" 12,5 км вместо традиционных 15 км. 24-летняя Меркушина чисто отстрелялась на всех четырех огневых рубежах и в итоге показала второе время. Первое и третье места заняли представительницы Германии Штефани Шерер и Анна Вайдель. От "золота" уроженку Сум отделило 57 секунд. Еще одна наша биатлонистка, Ольга Абрамова, до бронзовой медали чуть-чуть не дотянула, проиграв Вайдель 19 секунд.

... 4. Ольга Абрамова (0+1+0+0) +1:23,4

21. Юлия Журавок (0+0+1+1) +3:00,0

22. Анна Кривонос (0+0+1+0) +3:05,1

49. Екатерина Бех (1+1+2+1) +5:30,1

61. Надежда Белкина (2+2+1+3) +6:09,4

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