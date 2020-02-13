Украинская биатлонистка не доехала на чемпионат мира в Италию

Журавок (слева) уже попадала в призеры международных стартов / Фото: Instagram

Сегодня в итальянском Антхольце-Антерсельве стартовал чемпионат мира по биатлону. Сейчас проходит первая гонка, в которой бегут по двое мужчин и женщин от каждой сборной. Наш сайт ведет онлайн смешанной эстафеты чемпионата мира.

Как мы сообщали, Украина определилась с составом на первую гонку чемпионата мира по биатлону. У женской команды участие в эстафете в четверг принимают Юлия Джима и Анастасия Меркушина. Пока что ждут своего старта Елена Пидгрушная, Валя и Вита Семеренко. А вот Юлия Журавок, оказывается, вообще пока что не добралась на мировой форум.

Тренерский штаб сборной сегодня принял решение, чтобы сумчанка задержалась на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU), который проводится также в Италии – в Мартелле. Однако, видимо, мыслями Журавок уже была на чемпионате мира, поскольку на Кубке IBU в суперспринте она показала в четверг лишь 41-й результат, сделав по промаху на каждом из двух огневых рубежей. При этом наша Екатерина Бех стала седьмой, а Надежда Белкина – 17-й. Журавок же подъедет в Антхольц-Антерсельву 15 февраля. Тренеры считают, что у нее будет время восстановиться к гонкам, в которых ее решат задействовать.

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