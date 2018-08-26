Украинская биатлонистка потеряла сознание после падения

Украинская биатлонистка Любовь Кипяченкова вылетела с трассы во время тренировки на летнем чемпионате мира в Нове-Место. Уже на следующий день биатлонистка выступила в юниорской спринтерской гонке, где заняла 23 место.

"Я упала и ушибла себе немного ребро, зашили мне бровь. На трассе просто вылетела на обочину прямо в яму. Первые минуты вообще без сознания была, меня подняла чешская спортсменка Пушкова, и судьи, которые стояли рядом. Затем уже поехали с нашим врачом в больницу.

Но в тот же день я настраивала себя, чтобы выйти на старт в спринте. Под каждый шаг трудно ехать, конечно, боль ощущалась, поэтому тренеры мне говорили, что могу стартовать, а могу и не стартовать, все зависит от моего самочувствия. Ну, я сказала, что это же чемпионат мира, и нужно попробовать свои силы.

На стойке просто не справилась с пульсом. По трассе, когда ехала, то и забыла о своих ребра, просто делала свою работу", – заявила Кипяченкова.

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