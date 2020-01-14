Украинская биатлонистка рассказала о загадочной болезни на Кубке мира

Дарья Блашко пропустила соревнования в Оберхофе, но будет готова к выступлению в Рупольдинге

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

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В среду в немецком Рупольдинге откроется пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020. Завтра, 15 января, пройдет всего одна гонка – женский спринт на 7,5 км. Накануне же в состав сборной Украины после лечения вернулась бывшая белоруска Дарья Блашко. Как мы сообщали, позавчера Пидгрушная стала 18-й в женском масс-старте в Оберхофе.

На Блашко тренеры рассчитывали и на четвертом этапе Кубка мира, но 23-летняя спортсменка неожиданно заболела. О чем сама же рассказала:

"Я заболела совершенно неожиданно. Возможно, иммунитет снизился, или из-за неудачной адаптации. Но мне довольно быстро удалось восстановиться и я уже тренируюсь. В Оберхофе решили гонки не бежать, ведь у нас хватает спортсменок, чтобы закрыть квоту. Готовимся к Рупольдингу".

Также двукратная чемпионка мира среди юниоров оценила свои выступления в декабре:

"Хотелось бы лучше. Но я довольна выступлением в целом и стрельбой в частности, а вот ходом – не в полной мере. Думаю, со временем я должна прибавить. Все же нужно было привыкнуть и адаптироваться, понять, где находишься. Вообще первый триместр прошел хорошо – со взлетами и падениями. Собственно, как всегда в спорте".

В Рупольдинге Блашко заменит Анастасию Меркушину, которая уехала тренироваться в австрийский Обертиллиах.

Ранее мы сообщали, что Блашко получила украинский паспорт. Правда, у нее были проблемы с разрешением от белорусской федерации.

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