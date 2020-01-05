Украинская биатлонистка стала победительницей Кубка Австрии, не сделав ни одного промаха

Елена Пидгрушная

Ведущие биатлонисты мира готовятся к январским этапам Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге. Тренеры сборной Украины решили разнообразить тренировочный процесс и заявили команду в открытый Кубок Австрии, который проходит в Хохфильцене. Старт для "сине-желтых" вышел довольно успешным. Ранее мы сообщали, что сестры Семеренко и Юлия Джима выступят не на всех этапах Кубка мира в январе.

Капитан нашей сборной Елена Пидгрушная победила в первой же дисциплине – необычно короткой индивидуальной гонке. Девчата бежали пять кругов по 1 км каждый со штрафом 15 секунд за промах. Из 136 спортсменок только Пидгрушной удалось поразить все 20 мишеней на четырех огневых рубежах! В тройке призеров тернополянка обошла представительниц Австрии Катарину Иннерхофер (3 неточных выстрела) и Дуню Здуч (2) на 5,5 и 15,9 сек. соответственно.

Сестер Семеренко подвела стрельба: Валя сделала два промаха, Вита – четыре. В итоге сумчанки замкнули десятку лучших, проиграв Пидгрушной чуть более минуты. Дарья Блашко и Юлия Джима не вышли на старт из-за небольшого недомогания. Тренеры решили не рисковать их здоровьем за несколько дней до этапа Кубка мира в Оберхофе. Открывается он женским спринтом 9 января.

Реклама

Читайте, как вчера Дмитрий Пидручный второй раз стал отцом.

Смотрите сюжет о том, как украинцы пробились в топ-6 этапа Кубка мира в Эстерсунде

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама