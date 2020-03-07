Украинская сенсация! Наши биатлонисты взяли эстафетное "серебро" на этапе Кубка мира

Чудо от Дмитрия Пидручного! На последнем этапе он поднял украинскую команду с седьмого места на второе

Мужская сборная Украины по биатлону сенсационно завоевала "серебро" в эстафете на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место! Наша четверка в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Дмитрия Пидручного уступила лишь победителям-норвежцам, оставив у себя за спиной шведов, россиян и немцев.

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Отметим, что Прима после первого этапа передал эстафету 4-м, Семенов – 3-м, а Ткаленко – 7-м. Пидручный на заключительном этапе один раз ошибся при стрельбе, однако скорость Дмитрия позволила Украине вскочить на пьедестал. Кстати, это первая эстафетная медаль мужской украинской сборной под руководством словака Юрая Санитры.

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Эстафета. Мужчины. Результаты

1. Норвегия (0+5) 1:10:25,3

2. Украина (0+5) +38,2

3. Швеция (1+8) +43,3

4. Россия (0+7) +46,9

5. Германия (1+10) +57,2

6. Италия (0+5) +1:46,9

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Напомним, этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место проходит при пустых трибунах – такое решение приняли власти Чехии из-за угрозы распространения коронавируса.

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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