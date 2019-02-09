Украинские биатлонистки провалили эстафету Кубка мира

Золотые медали выиграла команда Германии, наша сборная финишировала четырнадцатой

На дистанции Юлия Джима. Фото: AFP

Украинские биатлонистки провалили эстафету Кубка мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e0c/deb/5c5e0cdeba0e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e0c/deb/5c5e0cdeba0e3.jpg 2019-02-09T01:23:22+02:00 Биатлон Золотые медали выиграла команда Германии, наша сборная финишировала четырнадцатой

Эстафетой у женщин завершилась пятница на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Украинская команда понесла потери еще до старта. Уже в день гонки у Елены Пидгрушной подскочила температура, и на финишном этапе пришлось экстренно заявить Яну Бондарь, которая утром провела полноценную тренировку, не планируя сегодня стартовать.

Ну а первой в гонку в составе нашей команды ушла Юлия Журавок, которую тренеры постепенно подпускают к первому эстафетному этапу с расчетом на перспективу. Пока все гонки в исполнении Юли проходят по одному сценарию: хорошая стрельба, но довольно медленный ход – и проигрыш на финише этапа более минуты. Сегодня это вылилось в десятую позицию.

Лидерство же на первом отрезке уже привычно захватила команда Италии, у которой Лиза Виттоцци заработала солидный перевес над соперницами из Германии и Франции. Но дальше у апеннинской сборной стартовала Николь Гонтье, завалившая уже не одну эстафету в этом сезоне. На этот раз итальянка решила реабилитироваться за все провалы разом. Всего один запасной патрон использовала Гонтье, а гандикап, который она передала Доротее Вирер, перевалил за полминуты.

Юлия Джима бросилась исправлять ситуацию для украинской сборной, и, в целом, провела неплохой этап: как и у Журавок, у более опытной Юлии был один запасной патрон, и в первую очередь за счет стрельбы удалось отыграть две позиции – после этапа Джимы наша команда поднялась на восьмое место. Однако до призовой тройки было уже более чем минутное расстояние.

Впрочем, уже после следующего огневого рубежа борьба за призы или даже "цветочные" места стала для нашей команды не актуальной. Увы, Надежду Белкину в Кэнморе преследуют неудачи на стрельбище. Если в индивидуальной гонке произошел казус с потерянной обоймой, то сегодня Надя "постаралась" самостоятельно: круг штрафа в стойке, и необъяснимо медленная работа на рубеже отбросили нашу команду на 11-е место перед последним этапом.

А в стане лидеров творилось что-то невероятное! Доротея Вирер, приняв эстафету первой, провела совсем неплохой этап, и даже после стрельбы стоя ушла, имея почти полминуты перевеса. Но в погоню за итальянкой устремилась Дениз Херрманн – еще одна спортсменка, которой пришлось реабилитироваться перед подругами по сборной за прошлые неудачи в эстафетах. Экс-лыжница с одним запасным патроном справилась с проблемной стойкой, а на последнем круге не только отыграла полминуты, но и вышла вперед.

Последний этап: Лаура Дальмайер против Федерики Санфилиппо. Немецкая биатлонистка очень много выигрывала по ходу дистанции, но на огневых рубежах непривычно для себя использовала весь дополнительный боекомплект. Мало того – на стрельбу стоя биатлонистки пришли в сильнейший ветер и развязка гонки прошла под аккомпанемент непрекращающихся промахов!

Первая отстрелялась Дальмайер – и ушла на круг штрафа! Следом Санфилиппо, которая отставала на минуту, получила шанс перехватить лидерство – но тоже после восьми выстрелов оставила одну незакрытую мишень! Ошибками итальянки воспользовались команды Франции и Норвегии, справившиеся лучше других претенденток на награды. Составить конкуренцию Дальмайер было уже не реально: немка отправилась за заслуженным "золотом" для Германии. А в распределении остальных наград Жюлья Симон на последний круг ушла, имея 20 секунд запаса перед Марте Олсбю Ройселанд.

Норвежка не опустила рук, а лишь яростнее начала работать, "съедая" метр за метром дистанцию до француженки. И за полкилометра до финиша догнала – и оставила соперницу далеко позади.

Яна Бондарь получила эстафету в борьбе за позиции во втором десятке, и поднять команду выше не удалось. Более того, после двух кругов штрафа в стойке возникла опасность попасть в список круговых, но этой участи Яне удалось избежать и она финишировала 14-й.

Результаты эстафеты:

1. Германия - 1:10.16,3 (1+12)

2. Норвегия - +30,2 (2+7)

3. Франция - +41,6 (0+12)

4. Италия - +1.40,5 (1+8)

5. Швейцария - +2.24,6 (2+10)

6. Австрия – +2.49,1 (1+9)

...14. Украина - +6.09,3 (3+12)

Напомним, что мужскую эстафетную гонку Кубка мира в Кэнморе выиграла сборная Норвегии.

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