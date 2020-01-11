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Украинские биатлонистки заняли шестое место в эстафетной гонке на Кубке мира в Оберхофе

11 января, 14:25

Призерками в Германии стали квартеты Норвегии, Швеции и Франции

Юлия Джима и Елена Пидгрушная неплохо себя показали

Юлия Джима и Елена Пидгрушная неплохо себя показали / Фото: biathlon.com.ua

В субботу на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе проходят эстафетные гонки. Первыми дистанцию 4х6 км преодолевали женщины. Мы сообщали о составе сборной Украины на эстафету.

Украинская команда, можно сказать, выступила неплохо, финишировав шестой среди 23 сборных. Правда, начало для "сине-желтых" сложилось крайне неудачно: Анастасия Меркушина закончила свой этап 17-й, воспользовавшись тремя дополнительными патронами и уйдя на один штрафной круг. Юлия Джима проявила себя лучше, подняв Украину на 11-е место, хотя после первой стрельбы киевлянка была даже девятой.

Затем за дело взялись еще две наши олимпийские чемпионки. Валентина Семеренко третий этап закончила уже седьмой, хотя и прибегла к помощи трех дополнительных патронов. А вот Елена Пидгрушная все пули направила точно в цель и финишировала шестой.

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Первые три места заняли квартеты Норвегии, Швеции и Франции. Также перед украинками в протоколе расположились немки и швейцарки.

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В 15:15 в Оберхофе начнется мужская эстафета. Читайте также, как в пятницу француз Мартен Фуркад выиграл спринт.

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биатлон Валя Семеренко Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная Юлия Джима Оберхоф

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