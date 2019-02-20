Украинские биатлонисты не смогли побороться за медали на старте чемпионата Европы

Чемпионом стал Красимир Анев, лучшим из украинцев был Сергей Семенов

Биатлонный стадион в Раубичах. Фото: Twitter

Украинские биатлонисты не смогли побороться за медали на старте чемпионата Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d6f/31c/5c6d6f31c4b73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d6f/31c/5c6d6f31c4b73.jpg 2019-02-20T17:16:00+02:00 Биатлон Чемпионом стал Красимир Анев, лучшим из украинцев был Сергей Семенов

Чемпионат Европы в Раубичах стартовал индивидуальной гонкой у мужчин. В этом году на не самом престижном соревновании сезона собрано непривычно много сильных спортсменов, многие из которых почувствовали вкус медалей не только на Кубке мира, но и на Олимпийских Играх – достаточно вспомнить имена Тарьея Бё, Ондржея Моравеца или Себастьяна Самуэльссона.

Впрочем, погодные условия несколько нивелировали разницу в классе спортсменов в этой гонке. Тяжелое снежное покрытие на трассе, уже с первых стартовых номеров превратившее ее в кашу, а также непредсказуемый порывистый ветер на стрельбище позволяли надеяться на хороший результат любому из соперников с более-менее удачной стрельбой.

Однако во главе финишного протокола оказались хорошо знакомые лица. Красимир Анев провел уникальную для такого ветра работу на огневых рубежах, заработав всего одну минуту штрафа. И даже будучи далеко не быстрейшим на трассе, болгарский биатлонист добыл свою первую победу на международном уровне!

Хотя вплоть до своего последнего рубежа главным фаворитом гонки был Тарьей Бё: три рубежа норвежец провел всего с одной минутой штрафа, и мог позволить себе даже ошибку еще и на четвертом. Но экс-победитель Кубка мира не просто допустил две ошибки, но и проводил стрельбу очень долго. И даже будучи гораздо быстрее Анева на последнем круге, уступил Красимиру на финише менее четырех секунд. Возможно, болгарину помогло и то, что он шел, зная график лидировавшего на тот момент Тарьея.

И все же, в призовой тройке нашлось место для сенсации. 21-летний Эндре Стремсхейм сегодня проводил всего третий международный турнир на взрослом уровне – до этого было лишь участие в двух этапах Кубка IBU с одним попаданием в топ-20. И вот – первые призы, и сразу на чемпионате Европы! При двух минутах штрафа норвежец отстал от победителя на 11 секунд, и на столько же опередил опытнейшего чеха Моравеца.

Лучшим в украинской команде сегодня стал Сергей Семенов. И если четыре промаха – не показательны для условий этой гонки, то прогресс Сергея в скорости не может не радовать. Даже при четырех минутах штрафа Семенов сумел финишировать девятым.

Результаты гонки

1. Красимир Анев (Болгария) - 53.18,1 (0+1+0+0)

2. Тарьей Бё (Норвегия) – +3,7 (0+0+1+2)

3. Эндре Стремсхейм (Норвегия) - +11,1 (0+1+0+1)

...

9. Сергей Семенов (Украина) - +2.37,0 (0+2+1+1)

11. Руслан Ткаленко (Украина) - +2.43,2 (1+2+0+0)

26. Антон Дудченко (Украина) - +4.16,8 (0+0+0+1)

33. Артем Прима (Украина) - +4.34,4 (1+2+1+1)

Напомним, что в Раубичах Андрей Дериземля выиграл Гонку легенд, опередив Бьорндалена.

Кстати, в 2016 году украинские биатлонисты отказались ехать на чемпионат Европы в Тюмень:

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