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Украинские биатлонисты определились с составом на пятничный спринт Кубка мира в Оберхофе

9 января, 23:50

В Германии у нашей сборной появится Сергей Семенов, но не будет Дмитрия Пидручного

Сергей Семенов возвращается на Кубок мира

Сергей Семенов возвращается на Кубок мира / Фото: IBU

На этой неделе после новогодней паузы оживает розыгрыш Кубка мира по биатлону. В четверг в Германии стартовал четвертый этап. В первый день, как мы сообщали, в условиях тумана украинские биатлонистки не попали в призеры спринта в Оберхофе.

В пятницу также пройдет одна гонка – мужской спринт на 10 км. Начнется он в 15:30 по киевскому времени. В стартовом протоколе значатся 111 биатлонистов. Среди них – пятеро украинцев: Артем Прима (№10), Антон Дудченко (№46), Сергей Семенов (№62), Артем Тищенко (№65) и Богдан Цымбал (№95). Как мы писали, капитан сборной Дмитрий Пидручный пропустит спринт из-за вояжа домой к новорожденному сыну. Правда, уже в пятницу вечером тернополянин вернется в расположение сборной.

Обращает на себя внимание первое в сезоне появление на Кубке мира бывшего лидера команды Сергея Семенова. Двукратный призер чемпионатов мира в декабре набирал форму на более скромном Кубке IBU.

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