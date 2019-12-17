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Украинские биатлонисты определились с составом на третий этап Кубка мира

17 декабря, 09:08

Соревнования во французском Анси начнутся 19 декабря

Юлия Джима и Елена Пидгрушная выступят в Анси

Юлия Джима и Елена Пидгрушная выступят в Анси / Фото: biathlon.com.ua

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В минувшее воскресенье закрылся второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском среднегорье, а уже в четверг стартует третий этап – во французском Анси. Сборная Украины быстро определилась с составом на эти соревнования, которые пройдут с 19 по 22 декабря. Читайте о том, что украинки попали в топ-15 в гонке преследования в Хохфильцене.

Тренер женской команды Валерий Лесников сообщил, что во Франции сборная выступит тем же составом, что и в Хохфильцене. А вот после нового года ожидается серьезная ротация:

"Мы договаривались, что не будем забирать Настю Меркушину с Кубка IBU. Оля Абрамова хорошо выступила, Надя Белкина показала неплохой результат. То есть, в плане подготовки к чемпионату мира мы уже имеем скамеечку запасных. С нового года произойдет ротация, и будет этап Кубка мира, где у нас появится три свободных места".

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Напомним, в Австрии за Украину выступали Дарья Блашко и четыре олимпийские чемпионки: Елена Пидгрушная, Валя и Вита Семеренко, Юлия Джима. В мужской команде бежали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

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Франция биатлон Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная Хохфильцен

Источник: xsport.ua

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