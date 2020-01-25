Украинские биатлонисты провалились в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке

Юлия Джима и Елена Пидгрушная не смогли исправить ситуацию / Фото: biathlon.com.ua

В субботу на этапе Кубка мира в словенской Поклюке проводят смешанные эстафетные гонки. Как мы писали, украинцы финишировали пятыми в одиночном миксте в Поклюке. После "одиночной" эстафеты, где за сборную Украины бежали Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина, на трассу вышли представители более привычной смешанной эстафеты. "Сине-желтых" представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

На первом этапе Тищенко великолепно начал, после первой, "чистой", стрельбы занимая седьмое место с отставанием от лидера менее шести секунд! Правда, далее Артем немного подустал, сделал один промах и свою дистанцию завершил 10-м, проигрывая лидирующему немцу Хорну 43 секунды. А вот Прима существенно опустил команду. Какое-то время он даже был 18-м, но эстафету девчатам передал 14-м, но с отставанием от лидера уже в 2 минуты 48 секунд. Артем использовал пять дополнительных патронов на двух рубежах.

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Юлия Джима на первом огневом рубеже использовала три дополнительных патрона, на втором – один. В результате она отправила на последний этап Пидгрушную 12-й. Елена как капитан отработала на "отлично", направив в цель все 10 патронов. В итоге сборная Украины финишировала на 10-й позиции.

Призерами стали квартеты Франции, Норвегии, Германии.

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