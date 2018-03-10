Украинские биатлонисты упустили медаль в одиночной смешанной эстафете

Наша команда долгое время была в лидерах и финишировала четвертой

Сегодня в финском Контиолахти в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону прошла смешанная одиночная эстафета. За сборную Украины выступали Ирина Варвинец и Артем Тищенко.

Почти всю гонку наши биатлонисты шли в районе призовых мест за счет точной и быстрой стрельбы. На последнем рубеже Артем Тищенко использовал дополнительный патрон и дал шанс французам уйти первыми. Замешкавшись на стрельбе, Тищенко тем не менее ушел вторым, хотя на пятки ему наступали такие именитые бойцы, как Йоханнес Тингес Бе и Джулиан Эберхард.

В итоге Тищенко проиграл соперникам в скорости и упустил медаль.

Результаты одиночной смешанной эстафеты:

1. Франция – 33.29,1 (0+6)

2. Австрия – +2,4 (0+7)

3. Норвегия – +4,4 (1+11)

4. Украина – +10,8 (0+5)

5. Россия – +16,1 (0+8)

Напомним, что вчера в спринте Юлия Джима также заняла четвертое место.

Ранее подвел итоги выступления на зимних Олимпийских играх президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак: "Ситуация в команде, откровенно говоря, плохая".