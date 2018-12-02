Украинские биатлонисты в смешанной эстафете финишировали девятыми

Сегодня, 17:08

Пидгрушная и Семенов поднимали команду вверх, но безуспешно

Кубок мира по биатлону сезона-2018/2019 стартовал в словенской Поклюке. Фото AFP
Кубок мира по биатлону сезона-2018/2019 стартовал в словенской Поклюке. Фото AFP

Сегодня стартовал новый биатлонный сезон – в словенской Поклюке (полное расписание первого этапа Кубка мира по биатлону) прошла смешанная командная эстафета, в которой сборная Украины заняла только 9-е место, проиграв победителю из Франции 2:21,0. При этом обе команды допустили по пять промахов, так что всю разницу французы сделали на трассе.

Два промаха уже на первом этапе совершила Вита Семеренко – на втором огневом рубеже. После первой стрельбы украинка была 4-й, но передала эстафету уже 13-й, проиграв лидеру минуту с хвостиком.

Елена Пидгрушная стреляла без промахов, поначалу опустилась на 14-е место, но в итоге отыграла пять позиций и передала эстафету 9-й. Правда, отставание от лидера увеличилось до полутора минут.

Безупречен в стрельбе был и Сергей Семенов, который сделал Украину 7-й, но с отставанием от Франции в 2:07,6. Но завершавший эстафету Артем Прима не смог развить прогресс и с тремя промахами откатился на 9-е место.

Напомним, что сегодня в Поклюке в одиночной смешанной эстафете Украина взяла бронзу на этапе Кубка мира стараниями Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко.
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Сегодня|Спорт

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