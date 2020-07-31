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Украинские биатлонисты застряли на велосипедах в Карпатах

31 июля, 18:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наших спортсменов из элитного зимнего вида спорта не пускают за границу

Представители зимних видов спорта, как известно, начинают готовит сани летом. Сейчас украинские биатлонисты проводят тренировочные сборы в Карпатах. Наша сборная под руководством словака Юрая Санитры завершила второй сбор в селе Яворов Львовской области. Здесь к коллегам после операции на щитовидке присоединилась Юлия Журавок. Ранее мы писали, что украинские биатлонисты весело поддерживают форму в горах: "Немного выровняли карпатские подъемы".

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По многолетней традиции в августе сборная должна была отправиться на высокогорный сбор в Европу, однако из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса эти планы откладываются. Третий сбор снова проведут на базе в Сянках, начнется он 3 августа. Санитра в комментарии xsport.ua высказал надежду, что к середине сентября команда все-таки сможет выехать за границу. Пока же наши биатлонисты вынуждены оттачивать свое мастерства на велосипедах в Карпатах.

Правда, порой проводят небольшие контрольные гонки. Полноценные же тренировки с участием всех спортсменов запланированы на 20-21 августа. Участие в них примут Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Анастасия Меркушина, которые занимаются самостоятельно по планам личных тренеров.

Недавно чемпион мира по биатлону ссорился с водителями в Киеве, рассказывая правила дорожного движения.

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Карпаты сборы биатлон Елена Пидгрушная Юлия Джима тренировки
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