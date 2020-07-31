Украинские биатлонисты застряли на велосипедах в Карпатах

Наших спортсменов из элитного зимнего вида спорта не пускают за границу

Представители зимних видов спорта, как известно, начинают готовит сани летом. Сейчас украинские биатлонисты проводят тренировочные сборы в Карпатах. Наша сборная под руководством словака Юрая Санитры завершила второй сбор в селе Яворов Львовской области. Здесь к коллегам после операции на щитовидке присоединилась Юлия Журавок. Ранее мы писали, что украинские биатлонисты весело поддерживают форму в горах: "Немного выровняли карпатские подъемы".

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По многолетней традиции в августе сборная должна была отправиться на высокогорный сбор в Европу, однако из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса эти планы откладываются. Третий сбор снова проведут на базе в Сянках, начнется он 3 августа. Санитра в комментарии xsport.ua высказал надежду, что к середине сентября команда все-таки сможет выехать за границу. Пока же наши биатлонисты вынуждены оттачивать свое мастерства на велосипедах в Карпатах.

Правда, порой проводят небольшие контрольные гонки. Полноценные же тренировки с участием всех спортсменов запланированы на 20-21 августа. Участие в них примут Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Анастасия Меркушина, которые занимаются самостоятельно по планам личных тренеров.

Недавно чемпион мира по биатлону ссорился с водителями в Киеве, рассказывая правила дорожного движения.

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