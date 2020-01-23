Украинский биатлонист почувствовал тошноту во время гонки на 20 км и собирался сходить

Сергей Семенов плохо чувствовал себя во время индивидуальной гонки в Поклюке

Сергей Семенов / Фото: biathlon.com.ua

Реклама

Украинский биатлонист Сергей Семенов поделился своими впечатлениями после индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Семенов, который специализируется на классических гонках на 20 км и выигрывал в этой дисциплине Малый хрустальный глобус Кубка мира, оказался на финише 40-м с двумя минутами штрафа.

"Для меня гонка очень тяжело сложилась. На второй половине первого круга почувствовал сильную тошноту и в дальнейшем просто не мог держать свой темп. Думал сойти с гонки уже со второго круга, но стрельба была в порядке, поэтому решил дотерпеть. На самом деле очень обидно, так как чувствовал себя перед гонкой просто отлично и ощущал себя готовым показать хороший результат", – признался Семенов.

Читайте также: Ушел под лед – отец братьев-биатлонистов из Франции пропал без вести в Канаде и они покидают Поклюку

"На стрельбе допустил обидные ошибки, но сегодня даже ноль на рубеже не смог бы мне принести удовлетворение от гонки. Касательно организационных моментов – мы живем не внизу, а недалеко от стадиона, на высоте около 1300. Поэтому не думаю, что именно высота послужила причиной", – добавил Сергей.

Смотрите также, как мужская команда Украины попала в ТОП-6 в эстафете на Кубке мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама