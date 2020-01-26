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Упали, но не сильно: украинские биатлонисты сохраняют места в топ-30 обновленного зачета Кубка мира

26 января, 20:42

Юлия Джима занимает четвертое место в зачете индивидуальных гонок

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

В воскресенье в Словении завершился шестой этап Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020. Международный союз биатлонистов сделал подсчет очков после сегодняшних гонок и обновил табели о рангах Кубка мира. Мы сообщали, что Джима в масс-старте в Поклюке стала 25-й из 30 спортсменок.

В общем зачете Кубка мира выше всего из наших держится Дмитрий Пидручный – на 20-м месте. Артем Прима занимает 26-ю позицию, Антон Дудченко – 43-ю. Пятерку лидеров составляют трое французов: Мартен Фуркад (601 очко), Кантен Фийон-Майе (532) и Симон Дестье (479), а также норвежские братья Бе – Йоханнес (482) и Тарьей (461).

Читайте, как француз Кантен Фийон-Майе выиграл масс-старт в Поклюке.

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У женщин капитан сборной Украины Елена Пидгрушная потеряла четыре позиции и сейчас 27-я (168), тогда как Юлия Джима (151) поднялась на одну строчку и теперь 30-я. Сестры Валя и Вита Семеренко идут на 35-м и 37-м местах. В тройке лидеров идет борьба между норвежкой Тирил Экхофф (524), итальянкой Доротеей Вирер (509) и шведкой Ханной Эберг (456).

Узнайте, как Меркушина объяснила неудачу в стрельбе в одиночной эстафете в Поклюке: "Не люблю, когда на меня давят".

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В отдельных видах выше всех находится Юлия Джима. В зачете индивидуальных гонок она занимает четвертое место с 81 очком, уступая француженке Жюстин Бреза (90), Эберг (85) и немке Дениз Херрман (83).

Вопреки традиции последних лет, в женском Кубке наций украинки расположились ниже, чем наши мужчины: восьмая позиция и седьмая соответственно.

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