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"Уже успел добежать до Урала": норвежский биатлонист попал в курьезную ситуацию с кругом штрафа

10 января, 21:59

После стойки Тарьей Бе пришлось возвращаться обратно на стрельбище

Тарьей Бе

Тарьей Бе / Фото: IBU

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Сегодня, 10 января, первую гонку в 2020 году на Кубке мира по биатлону провели мужчины. На четвертом этапе в Оберхофе они бежали спринт, который выиграл француз Мартен Фуркад. Для него это 78 победа на Кубке мира. Мог вмешаться в борьбу за награды и норвежец Тарьей Бе, но он не только промазал на стойке, но и сначала забыл пойти на штрафной круг, из-за чего потом пришлось возвращаться.

"Я был очень доволен тем, как складывалась гонка после болезни. Допустил один промах на стойке и был очень настроен врубить на последнем круге, схватил палки и рванул на максимальной скорости к спуску. После стойки я успел добежать до Урала. Я успел пройти один спуск и внезапно понял: я забыл пробежать круг. Развернулся, по дороге назад чуть не столкнулся с четырьмя или пятью спортсменами и преодолел подъем, – сказал NRK Бе, который стал 24-м.

Пробежал этот круг и дошел до финиша… Не знаю, какое было бы место, если бы этого не случилось. Разумеется, я разочарован. Детская ошибка. Фуркад подошел ко мне и сказал, что с ним такое произошло однажды в России. Такого не должно было случиться. Гонка была хорошей. Утешусь тем, что я в нормальной форме. О чем Я думал, когда возвращался? Что выгляжу глупо".

Ранее мы писали, что есть составы Украины на завтрашние эстафеты в Оберхофе. Но Дмитрия Пидручного, который недавно во второй раз стал отцом, готовят уже к масс-старту в воскресенье.

Смотрите также, как в этом году Валентина Семеренко стала чемпионкой мира по летнему биатлону

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Источники: Сегодня|Спорт , Матч ТВ

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