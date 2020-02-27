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В каждой гонке медаль – Украина взяла "бронзу" в одиночной эстафете чемпионата Европы по биатлону

27 февраля, 14:19

Меркушина и Ткаленко стали третьими в Беларуси, хотя какое-то время шли лидерами

В трех гонках чемпионата Европы по биатлону в белорусских Раубичах сборная Украины завоевала три медали. Правда, наши пока что ни разу не побеждали. Напомним, вчера Елена Пидгрушная стала второй в суперспринте чемпионата Европы.

В четверг на форуме в Беларуси запланированы две эстафеты. Сначала прошла "одиночная", когда каждую команду представляет одна женщина и один мужчина. От Украины бежали Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко. Первые два этапа наши биатлонисты отработали на "отлично" и шли в лидерах. Однако затем немного притормозила Настя, сделав два промаха.

Но все же на последний этап Руслан отправился среди квартета претендентов на "золото". Правда, дополнительный патрон и не слишком быстрый ход позволили Ткаленко претендовать лишь на второе место. Однако в борьбе за "серебро" на последних метрах он уступил немцу Штрелоу всего 0,3 секунды. Первыми финишировали норвежцы.

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В 16:00 в Раубичах стартует смешанная эстафета. Украину в ней представят Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Смотрите награждение женской команды Украины за бронзовую медаль в эстафете чемпионата мира

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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Беларусь биатлон сборная Украины по биатлону Анастасия Меркушина Руслан Ткаленко

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