В отеле сборной России по биатлону провели обыск, в скандале замешана Украина

Недоброе утро получилось у российских биатлонистов, участвующих в чемпионате мира 2020 года. Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов и изъяла у чемпиона мира Александра Логинова телефон и ноутбук.

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Как сообщает "Спорт-Экспресс", проверку в отношении Логинова и его тренера – Александра Касперовича – начали по наводке антидопингового менеджера Сары Фуссек-Хаккарайнен. Аргументация: Александр Логинов уже ранее попадался на допинге в 2015 году, поэтому есть основания его подозревать и сейчас.

Сообщается, что на соревнованиях в Италии Касперович присутствует по чужой аккредитации, выданной на украинскую команду. По словам представителей российского штаба, на Касперовича не хватило российских аккредитаций, и он договорился с украинской сборной.

"Это шоу, как обычно, – сказал Глава СБР Владимир Драчев в эфире "Матч ТВ". – Приехали с самого утра, подняли всю команду. Это из-за постановления IBU. Написано в полицию официальное письмо, почему Касперович находится в расположении сборной, ведь у него не та аккредитация. И вместе с этим проверить Логинова.

Тут написано, что Александр имел допинговый случай. Поэтому они считают, видимо, что может что-то быть еще. Всех подключили. Надо понять, что за ситуация. Наша прокуратура тоже уже работает. Мы едем в участок. Логинов остается и готовится к гонке".

В 2015-м Логинова дисквалифицировали на два года за употребление эритропоэтина. В связи с этим биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификацию. На текущем чемпионате мира в Антхольце Логинов завоевал две медали – "золото" в спринте и "бронзу" в гонке преследования.

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