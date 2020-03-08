Валя Семеренко после лучшего масс-старта украинок в сезоне: "На второй стрельбе включилось торможение"

В воскресенье в Новем Месте на Мораве прошли заключительные две гонки седьмого этапа Кубка мира. Как мы писали, Валя Семеренко заняла девятое место в масс-старте на Кубке мира в Чехии. При этом сумчанка сделала три промаха на стрельбе стоя, однако этот результат оказался наилучшим для женской команды в сезоне.

Получив поздравления и цветы от болельщиков, Семеренко поделилась эмоциями от сегодняшнего старта:

"Вчерашняя командная гонка почти все силы забрала: туда нужно больше усилий, больше эмоций – больше всего отдать. Сегодня было реально тяжело. Были видно по своему состоянию, что силы покидают: все же конец сезона. Но прекрасно понимаю, что всем тяжело, а не только мне (усмехается). Стараемся!... Иногда тяжеловато было на дистанции – там, где выступала вода, но в целом трасса была в хорошем состоянии. Я даже удивилась этому. А вот два промаха на второй стрельбе я даже не поняла. На двух "стойках" у меня было какое-то торможение. Боюсь этого чувства, но хочу от него избавиться".

Следующий, восьмой, этап Кубка мира начнется в финском Контиолахти уже в ближайший четверг, 12 марта.

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