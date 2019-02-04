Винтовки российских биатлонистов не пустили в Канаду

Биатлонисты вплоть до первой гонки будут тренироваться только на лыжах

Фото: AFP

Винтовки российских биатлонистов не пустили в Канаду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/886/f26/5c5886f266605.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/886/f26/5c5886f266605.jpg 2019-02-04T20:39:00+02:00 Биатлон Биатлонисты вплоть до первой гонки будут тренироваться только на лыжах

Российские биатлонисты улетели в Северную Америку на этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк Сити без оружия, сообщает источник. Отмечается, что российским спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду.

По предварительной информации, свои винтовки россияне получат не позднее 7 февраля, когда состоится индивидуальная гонка у мужчин. Таким образом, биатлонисты будут тренироваться только на лыжах.

Кстати мы сообщали, что пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад пропустит два этапа Кубка мира. Француз надеется лучше подготовиться к чемпионату мира, который пройдет в начале марта в шведском Эстерсунде.

Также был назван состав сборной Украины на этапы Кубка мира в Америке. Часть нашей команды уедет за океан, а несколько спортсменов будут готовиться к чемпионату Европы.

Напомним, что чемпион Олимпийских игр 2006 года в Турине и трехкратный чемпион мира по биатлону Михаэль Реш завершил спортивную карьеру после эстафетной гонки в составе сборной Бельгии на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Кстати, у олимпийской чемпионки Мари Дорен Абер родилась вторая дочь. В июне 2011-го Дорен вышла замуж за Лоиса Абера, 19 сентября 2014 года появилась на свет первая дочка пары Адель.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Винтовки российских биатлонистов не пустили в Канаду". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Sportbox Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...