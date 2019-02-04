Винтовки российских биатлонистов не пустили в Канаду
Биатлонисты вплоть до первой гонки будут тренироваться только на лыжах
Российские биатлонисты улетели в Северную Америку на этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк Сити без оружия, сообщает источник. Отмечается, что российским спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду.
По предварительной информации, свои винтовки россияне получат не позднее 7 февраля, когда состоится индивидуальная гонка у мужчин. Таким образом, биатлонисты будут тренироваться только на лыжах.
Кстати мы сообщали, что пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад пропустит два этапа Кубка мира. Француз надеется лучше подготовиться к чемпионату мира, который пройдет в начале марта в шведском Эстерсунде.
Также был назван состав сборной Украины на этапы Кубка мира в Америке. Часть нашей команды уедет за океан, а несколько спортсменов будут готовиться к чемпионату Европы.
Напомним, что чемпион Олимпийских игр 2006 года в Турине и трехкратный чемпион мира по биатлону Михаэль Реш завершил спортивную карьеру после эстафетной гонки в составе сборной Бельгии на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Кстати, у олимпийской чемпионки Мари Дорен Абер родилась вторая дочь. В июне 2011-го Дорен вышла замуж за Лоиса Абера, 19 сентября 2014 года появилась на свет первая дочка пары Адель.
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